Японское антидопинговое агентство будет тестировать атлетов на ОИ-2020
ТАСС, 2 октября. Японское антидопинговое агентство будет проводить тестирование атлетов на Олимпийских и Паралимпийских играх 2020 года в Токио. Об этом сообщает Inside the Games.
Соответствующее соглашение было подписано между организацией и оргкомитетом Игр-2020. Японское антидопинговое агентство будет оказывать оперативную поддержку и управлять станциями
Япония дважды принимала Олимпийские игры: летние — в Токио в 1964 году и зимние — в Нагано в 1998 году. На Олимпиаде в Токио
Олимпийские игры 2020 года пройдут с 24 июля по 9 августа в Токио.
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