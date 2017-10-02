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2 октября 2017, 12:23 | Олимпизм | ТАСС

Японское антидопинговое агентство будет тестировать атлетов на ОИ-2020

ТАСС, 2 октября. Японское антидопинговое агентство будет проводить тестирование атлетов на Олимпийских и Паралимпийских играх 2020 года в Токио. Об этом сообщает Inside the Games.

Соответствующее соглашение было подписано между организацией и оргкомитетом Игр-2020. Японское антидопинговое агентство будет оказывать оперативную поддержку и управлять станциями допинг-контроля во время Олимпиады и Паралимпиады. Также в полномочия организации входят подготовка и аттестация допинг-офицеров.

Япония дважды принимала Олимпийские игры: летние — в Токио в 1964 году и зимние — в Нагано в 1998 году. На Олимпиаде в Токио допинг-тестирование не проводилось, а Игры в Нагано стали последними, на которых не было выявлено ни одной положительной допинг-пробы.

Олимпийские игры 2020 года пройдут с 24 июля по 9 августа в Токио.
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