WADA исключит алкоголь из списка запрещенных веществ в 2018 году

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Алкоголь, употребление которого ранее было запрещено в воздушном, автомобильном и водно-моторном спорте, а также стрельбе из лука, не вошел в запрещенный список на 2018 год. Международные федерации соответствующих видов спорта были проинформированы об изменениях, чтобы иметь возможность внести изменения в правила.

Национальные антидопинговые организации не будут обязаны проводить тестирование спортсменов на алкоголь, однако смогут помогать федерациям в случае необходимости.

WADA опубликовало список запрещенных препаратов на 2018 год. «Ежегодно обновляемый список публикуется за три месяца до вступления в силу, чтобы все заинтересованные стороны, в частности спортсмены и представители их окружения, имели достаточно времени, чтобы ознакомиться с документом и его изменениями, — сказал глава WADA Крэйг Риди. — Жизненно важно, чтобы все спортсмены, если у них есть сомнения, касающиеся запрещенных препаратов или методов, связались с антидопинговыми организациями своих стран».