WADA рассматривает легитимность присуждения России ЧМ по одному из видов спорта

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Заседание комитета WADA по соответствию прошло 25 сентября в Лондоне. В ходе заседания были рассмотрены несколько вопросов, в частности присуждение России чемпионата мира по одному из видов спорта. При этом в релизе не указывается о каком именно турнире и виде спорта идет речь.

Согласно статье 20.3.11 кодекса WADA чемпионат мира может быть отдан стране, Национальный олимпийский комитет, паралимпийский комитет и Национальное антидопинговое агентство которой признаны соответствующими кодексу WADA.

На заседании было выявлено, что две из трех международных федераций, которые присуждали России чемпионаты мира, предоставили доказательства, которые отвечали требованиям, изложенным в статье 20.3.11 кодекса, а в отношении третьей был создан запрос в руководство WADA с целью получения информации, которая предстоит обсуждению на следующем заседании.

Следующее заседание комитета WADA по соответствию состоится 24 октября.