Всемирное антидопинговое агентство провело аудит всех подразделений РУСАДА

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Команда аудиторов WADA работала в РУСАДА с 27 по 29 сентября. Отчет аудиторов будет направлен в комитет WADA по соответствию кодексу организации, заседание которого состоится в конце октября 2017 года. Комитет Всемирного антидопингового агентства по соответствию кодексу официально представит заключение об итогах работы аудиторов WADA на собрании учредителей организации в середине ноября 2017 года.

«Аудит прошел в рабочем режиме, проверяющим была представлена вся интересующая их информация. Более развернутых комментариев по этому событию РУСАДА не вправе сейчас давать», — сказал Ганус.