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29 сентября 2017, 17:43 | Олимпизм | ТАСС

Всемирное антидопинговое агентство провело аудит всех подразделений РУСАДА

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Всемирного антидопингового агентства (WADA) провели аудит всех подразделений Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом ТАСС сообщил генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.

<em>МОСКВА 29 сентября. /ТАСС/.</em> Сотрудники Всемирного антидопингового агентства (<span class=error>WADA</span>) провели аудит всех подразделений Российского антидопингового агентства (<span class=error>РУСАДА</span>). Об этом ТАСС сообщил генеральный директор <span class=error>РУСАДА</span> Юрий <span class=error>Ганус</span>. Увеличить
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Команда аудиторов WADA работала в РУСАДА с 27 по 29 сентября. Отчет аудиторов будет направлен в комитет WADA по соответствию кодексу организации, заседание которого состоится в конце октября 2017 года. Комитет Всемирного антидопингового агентства по соответствию кодексу официально представит заключение об итогах работы аудиторов WADA на собрании учредителей организации в середине ноября 2017 года.

«Аудит прошел в рабочем режиме, проверяющим была представлена вся интересующая их информация. Более развернутых комментариев по этому событию РУСАДА не вправе сейчас давать», — сказал Ганус.

Всемирное антидопинговое агентство признало Российское антидопинговое агентство не соответствующим кодексу организации на основании доклада своей независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года. Аудит WADA является одним из критериев восстановления статуса соответствия РУСАДА кодексу. Кроме того, российская сторона должна публично согласиться с выводами независимой комиссии WADA Ричарда Макларена, а также предоставить WADA доступ к допинг-пробам в Московской антидопинговой лаборатории, которые были запечатаны по причине федерального расследования.
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