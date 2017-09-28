Глава IAAF Коу и президент FIG Ватанабэ в феврале станут членами МОК
МОСКВА, 28 сен —
Р-Спорт. Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу и президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ в феврале на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) будут приняты в члены организации, сообщает агентство Франс Пресс.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Коу возглавляет IAAF c 2015 года, Ватанабэ был избран президентом FIG в 2016 году.
Сессия МОК состоится в феврале в Пхенчхане перед открытием зимних Олимпийских игр-2018, которые пройдут с 9 по 25 февраля.
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, возглавивший организацию в 2016 году, станет членом МОК позднее
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter