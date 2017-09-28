Глава IAAF Коу и президент FIG Ватанабэ в феврале станут членами МОК

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Коу возглавляет IAAF c 2015 года, Ватанабэ был избран президентом FIG в 2016 году.

Сессия МОК состоится в феврале в Пхенчхане перед открытием зимних Олимпийских игр-2018, которые пройдут с 9 по 25 февраля.