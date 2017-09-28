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28 сентября 2017, 19:00 | Олимпизм | Р-Спорт

Глава IAAF Коу и президент FIG Ватанабэ в феврале станут членами МОК

МОСКВА, 28 сен — Р-Спорт. Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу и президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ в феврале на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) будут приняты в члены организации, сообщает агентство Франс Пресс.

Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (<span class=error>IAAF</span>) Себастьян <span class=error>Коу</span> и президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ в феврале на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) будут приняты в члены организации сообщает агентство <span class=error>Франс</span> Пресс. Увеличить
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Коу возглавляет IAAF c 2015 года, Ватанабэ был избран президентом FIG в 2016 году.

Сессия МОК состоится в феврале в Пхенчхане перед открытием зимних Олимпийских игр-2018, которые пройдут с 9 по 25 февраля.

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, возглавивший организацию в 2016 году, станет членом МОК позднее из-за своей занятости.
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