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28 сентября 2017, 12:37 | Олимпизм | ТАСС

Суд в Москве арестовал заочно информатора WADA Родченкова

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

«Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Родченкова, обвиняемого по ч. 2 ст. 201 УК РФ. Мера пресечения избрана на срок два месяца с момента задержания», — сказала она.

Ранее суд наложил арест на земельный участок в Солнечногорском районе Подмосковья и жилой дом, принадлежащий дочери Родченкова Марине Балакиной. Защита настаивала на отмене ареста имущества, ссылаясь на отсутствие доказательств того, что имущество было получено в результате преступных действий Родченкова. Следствие считает, что дом на участке был построен на деньги, полученные от продажи запрещенных препаратов.

Дело информатора

Против Родченкова в России возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. В прошлом году независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх в Сочи. Доклад был посвящен расследованию, проведенному на основании показаний Родченкова, который обвинил Россию в реализации государственной системы поддержки применения допинга.

В 2006—2015 годах Родченков руководил антидопинговым центром России, а с января 2016 года он находится в США и является информатором WADA.
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Новости Олимпийских игр

Информатор ВАДА Родченков заочно арестован в России

Информатор ВАДА Родченков заочно арестован в России

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU — Басманный суд Москвы заочно заключил под арест бывшего главу Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова по делу о злоупотреблениях должностными полномочиями, сообщила «Интерфаксу» в четверг пресс-секретарь суда Юнона Царева.
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