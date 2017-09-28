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28 сентября 2017, 11:28 | Олимпизм | Интерфакс

Информатор ВАДА Родченков заочно арестован в России

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU — Басманный суд Москвы заочно заключил под арест бывшего главу Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова по делу о злоупотреблениях должностными полномочиями, сообщила «Интерфаксу» в четверг пресс-секретарь суда Юнона Царева.

<em>Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU</em> — <span class=error>Басманный</span> суд Москвы заочно заключил под арест бывшего главу Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова по делу о злоупотреблениях должностными полномочиями сообщила <span class=error>Интерфаксу</span> в четверг <nobr>пресс-секретарь</nobr> суда Юнона <span class=error>Царева</span>. Увеличить
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«21 сентября суд заочно арестовал Родченкова. Ему вменяют часть 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребления служебными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия)», — сказала Царева.

СКР расследует уголовное дело в отношении Родченкова и иных лиц, в 2009—2013 годах работавших во всероссийской федерации легкой атлетики, в действиях которых усматриваются признаки преступления по ч. 1 ст. 201 УК РФ.

Родченков стал одним из главных информаторов Всемирного антидопингового агентства, которое расследовало допинг в российском спорте. Самым громким результатом расследования независимой комиссии ВАДА во главе с Ричардом Маклареном стало отстранение сборной России по легкой атлетике от Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Внутренняя переписка Родченкова вошла во вторую часть доклада комиссии Макларена, обнародованного 9 декабря 2016 года, где был сделан вывод о существовании государственной системы поддержки допинга в российском спорте. Через несколько дней после этого Россию лишили права проводить Чемпионат мира по бобслею и скелетону.
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