Информатор ВАДА Родченков заочно арестован в России

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«21 сентября суд заочно арестовал Родченкова. Ему вменяют часть 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребления служебными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия)», — сказала Царева.

СКР расследует уголовное дело в отношении Родченкова и иных лиц, в 2009—2013 годах работавших во всероссийской федерации легкой атлетики, в действиях которых усматриваются признаки преступления по ч. 1 ст. 201 УК РФ.

Родченков стал одним из главных информаторов Всемирного антидопингового агентства, которое расследовало допинг в российском спорте. Самым громким результатом расследования независимой комиссии ВАДА во главе с Ричардом Маклареном стало отстранение сборной России по легкой атлетике от Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Внутренняя переписка Родченкова вошла во вторую часть доклада комиссии Макларена, обнародованного 9 декабря 2016 года, где был сделан вывод о существовании государственной системы поддержки допинга в российском спорте. Через несколько дней после этого Россию лишили права проводить Чемпионат мира по бобслею и скелетону.