Эксперты ЮНЕСКО написали 94 страницы в поддержку России

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Роль ЮНЕСКО в сфере борьбы с допингом для большинства до сих пор загадка. Между тем, эта крупнейшая международная структура занимается далеко не только охраной культурного наследия и защитой прав человека. Конвенции по борьбе с допингом ЮНЕСКО уже десять лет, и ее ратификация является обязательным условием для существования страны в мировом спортивном пространстве. Естественно, Россия также состоит в числе участников конвенции. Группа экспертов ЮНЕСКО в течение полугода работала на территории нашей страны, чтобы понять, в правильном ли направлении мы движемся. Выводы этих экспертов — пожалуй, первый с начала допингового кризиса мощный позитивный сигнал для России от международных организаций. Так высоко нас еще никто не оценивал.

ЧЕМ ЮНЕСКО ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ INADO

В отличие от своих коллег в чисто спортивной сфере, ЮНЕСКО не пиарит собственную работу. Имена двух экспертов, которые работали в России — Жан Франсуа Виллот и Тереза Забель — ничего не скажут даже очень внимательным читателям. Эти люди не давали интервью и не созывали пресс-конференций, чтобы опубликовать собственный доклад.

Сам доклад занимает 94 страницы и куда подробней аналогичных творений Ричарда Паунда и Ричарда Макларена. А сами специалисты ЮНЕСКО, в отличие от своих коллег «независимых экспертов», на протяжении полугода почти не вылезали из России. Они встретились со всеми ключевыми фигурами — министром спорта Павлом Колобковым, президентом Олимпийского комитета России Александром Жуковым, главой Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталием Смирновым. Изучили тонны документов и всю доступную информацию. Вспомните Ричарда Макларена, который в интервью «СЭ» заявил, что в процессе подготовки первого доклада делать ему в России было нечего.

Организация национальных антидопинговых агентств INADO, которая с периодичностью раз в месяц выпускает заявления с призывом не пускать Россию на Олимпийские игры в Пхенчхан, объединяет руководителей агентств, то есть людей уровня генерального директора РУСАДА Юрия Гануса. Причем объединяет с чисто практической целью: обмениваться опытом и тому подобное. Антидопинговая конвенция ЮНЕСКО объединяет государства в лице министров спорта. То есть от нас там присутствует министр Павел Колобков. Надо ли говорить, у какой организации выше статус и больше инструментов и прав для принятия решений?

Напрямую вмешаться в вердикт Международного олимпийского комитета (МОК) по поездке российских спортсменов в Пхенчхан ЮНЕСКО, конечно, не сможет. Но последняя резолюция наверняка не останется там незамеченной. Особенно в части совершенно недвусмысленного вывода о том, что коллективная ответственность неприемлема. Напрямую проигнорировать послание влиятельной международной организации МОК теперь будет крайне сложно.

ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТОВ ЮНЕСКО

Итак, что же кроется на 94 страницах доклада экспертов ЮНЕСКО? Представляем ключевые выводы специалистов:

— допинговый кризис в России выявил недостатки работы международных спортивных организаций и сотрудничества между ними. В частности, ЮНЕСКО приветствует реформы ВАДА и создание Независимой тестирующей организации;.

— принцип коллективной ответственности, применяемый Международным паралимпийским комитетом по отношению к российским спортсменам, является «крайне спорным, согласно общим принципам права»;.

— Россия находится на пути реформ, которые должны поставить ее в ряд лидирующих стран. Более того, пример России показывает, что бороться и побеждать допинг в принципе возможно, а утверждения, что спорт без допинга не существует, являются ошибочными. В связи с этим, эксперты выражают благодарность министерству и правительству за все осуществленные реформы;.

— Национальный план борьбы с допингом является крайне амбициозным документом, который в случае реализации продвинет нашу страну на много шагов вперед. Теперь особое внимание надо уделить тому, чтобы План был в точности реализован всеми ответственными ведомствами.

РОССИЯ СТАЛА ПОЛИГОНОМ ДЛЯ ВАДА

Главным позитивом для России тут можно считать тот факт, что ЮНЕСКО высоко оценило проведенные нами реформы. До сих пор утверждения наших чиновников обо всем, что было сделано в стране, наталкивались на слова «ну, а за прошлое-то вы ответите?» ЮНЕСКО впервые не стало призывать страну к ответу за все, что случилось или не случилось на Олимпиаде в Сочи, а посмотрело в будущее. И там, в этом будущем, оказалось, что нам вообще-то мало равных в мире в плане совершенства антидопингового законодательства.

Россия стала для ВАДА и остальных полигоном, на котором испытываются новейшие методики. Все самое прогрессивное и навороченное, что только может придумать руководство ВАДА, тут же становится для России обязательным к исполнению. Потому что у нас есть «дорожная карта», у нас выкручены руки и нет пути назад. Для страны это во многом хорошо: всегда же приятней быть впереди всех, чем наоборот. Но вот остальные государства вполне могли бы последовать нашему примеру и тоже встать на путь реформ. И эксперты ЮНЕСКО на это справедливо указывают.

Национальный антидопинговый план, который был подготовлен комиссией Виталия Смирнова, вообще является уникальным в своем роде и не имеет аналогов в мире. Эксперты, очевидно, остались под таким впечатлением от этого документа, что написали о нем отдельно. Главное, мол, что теперь от нас требуется — этот План реализовать. И тогда допинг будет если не полностью уничтожен, то точно положен на лопатки.