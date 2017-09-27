Сеул исключает возможность терактов во время Олимпиады в Пхенчхане

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Мы полностью подготовлены к любым ситуациям. Национальная разведывательная служба находится в авангарде борьбы с терроризмом и мы тесно работаем вместе с ней для обеспечения безопасности Игр», — подчеркнул министр.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.