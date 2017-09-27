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https://sport.mail.ru/news/olympics/31137754/
27 сентября 2017, 10:30 | Олимпизм | ТАСС

Сеул исключает возможность терактов во время Олимпиады в Пхенчхане

СЕУЛ, 27 сентября. /ТАСС/. Республика Корея исключает возможность террористических атак во время проведения зимних Олимпийских игр в 2018 году в Пхёнчхане. Об этом заявил в среду в Сеуле на встрече с иностранными корреспондентами министр культуры, спорта и туризма То Чон Хван.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля. Увеличить
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«Мы полностью подготовлены к любым ситуациям. Национальная разведывательная служба находится в авангарде борьбы с терроризмом и мы тесно работаем вместе с ней для обеспечения безопасности Игр», — подчеркнул министр.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.
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Новости Олимпийских игр

Колобков: Россия будет руководствоваться рекомендациями ЮНЕСКО в борьбе с допингом

Колобков: Россия будет руководствоваться рекомендациями ЮНЕСКО в борьбе с допингом

МОСКВА, 26 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российский спорт будет руководствоваться рекомендациями, полученными в ходе конференции ЮНЕСКО, в работе по борьбе с допингом. Об этом ТАСС в телефонной беседе заявил министр спорта РФ Павел Колобков по итогам шестой сессии конференции сторон Международной конвенции о борьбе с допингом, прошедшей в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.
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