Колобков: Россия будет руководствоваться рекомендациями ЮНЕСКО в борьбе с допингом

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«Сегодня мы обсудили самые насущные вопросы, в том числе и вопрос реформирования российской антидопинговой системы, — отметил Колобков. — На протяжении последних шести месяцев в России работала мониторинговая группа, которая изучала все аспекты нашей политики, законодательства, работы Российского антидопингового агентства (РУСАДА), лаборатории. Нам было важно услышать мнение профессионалов ЮНЕСКО, мы будем руководствоваться их рекомендациями в нашей дальнейшей работе».

Колобков подчеркнул, что в стране продолжается работа над восстановлением РУСАДА. «На этой неделе пройдет аудит организации Всемирным антидопинговым агентством (WADA), будут работать международные эксперты. РУСАДА выполняет все условия, она финансово независима и может работать самостоятельно. Мы продолжаем диалог с WADA».

Как отметил министр спорта, подготовка российских спортсменов к Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане идет в плановом режиме. «Недавно мы провели встречи со всеми президентами наших спортивных федераций по зимним видам спорта, определили круг спортсменов, претендующих на попадание на Олимпиаду, а на этой неделе пройдет штаб подготовки с участием Олимпийского комитета России, Федерального медико-биологического агентства. Все идет в плановом режиме, как мы наметили это четыре года назад», — отметил Колобков.

Две комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) на основе доклада главы независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена ведут собственное расследование. Одна, которой руководит швейцарец Денис Освальд, занимается исследованием допинг-проб с Олимпиады-2014, вторая, которой управляет швейцарец Самуэль Шмидт, изучает причастность российских чиновников к возможному сокрытию допинговых нарушений спортсменами.

По результатам работы этих комиссий будет решаться вопрос о допуске сборной России к зимней Олимпиаде, которая пройдет с 9 по 25 февраля 2018 года в Пхенчхане.