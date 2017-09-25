Глава НОК Южной Кореи уверен, что ни одна из стран не откажется от участия в Играх-2018
ТАСС, 25 сентября. Напряженная ситуация на Корейском полуострове не вынудит страны отказаться от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Такое мнение высказал президент Национального олимпийского комитета (НОК) Южной Кореи Ли Ки Хын, слова которого приводит Yonhap News Agency.
Ранее министр спорта Франции Лора Флессель и глава НОК Австрии Карл Стосс заявили, что команды их стран могут не приехать на Игры-2018, если спортсменам не будет гарантирована безопасность, но позднее оба смягчили свои позиции. В свою очередь, представители Китая и США заявили, что их делегации не намерены отказываться от поездки в Пхенчхан.
«Я знаю, что некоторые люди обеспокоены ситуацией с КНДР, но они не говорили, что не будут участвовать в Олимпиаде, — сказал Ли Ки Хын. — Я думаю, что все приедут».
Он добавил, что правительство Южной Кореи тесно сотрудничает с ООН и Международным олимпийским комитетом в целях обеспечения безопасности Олимпийских игр.
В настоящее время ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной
Олимпиада 2018 года пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
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