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https://sport.mail.ru/news/olympics/31109418/
24 сентября 2017, 19:31 | Олимпизм | ТАСС

Риди заявил, что Родченков отказался сотрудничать с WADA

ПАРИЖ, 24 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пыталось связаться с бывшим главой московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым, однако главный информатор автора доклада о допинге в российском спорте Ричарда Макларена отказался от сотрудничества. Об этом ТАСС сообщил президент WADA Крейг Риди.

Международные федерации прекратили допинговые разбирательства отношении 95 из 96 российских спортсменов упомянутых в докладе <span class=error>Макларена</span>. Увеличить
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Международные федерации прекратили допинговые разбирательства отношении 95 из 96 российских спортсменов, упомянутых в докладе Макларена. По информации издания «Нью- Йорк Таймс», одной из причин, повлиявших на расследование, является отсутствие показаний Родченкова. Сам Родченков заявил, что никто из WADA или спортивных федераций не пытался пообщаться с ним на тему сотрудничества.

«Говорится о том, что сделано заявление, но есть некоторые неточности, потому что время от времени мы просили выйти на связь и просили его содействия, но в этом было отказано. Так что, если он недоступен, то должен говорить не с нами, он должен общаться с другими людьми», — сказал Риди.

Две комиссии Международного олимпийского комитета на основе доклада Макларена ведут собственное расследование. Одна, которой руководит швейцарец Денис Освальд, занимается исследованием допинг-проб с Олимпиады-2014, вторая, которой управляет швейцарец Самуэль Шмид, изучает причастность российских чиновников к возможному сокрытию допинговых нарушений спортсменами.
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Новости Олимпийских игр

Исполком WADA поддержал Риди, который раскритиковал призыв отстранить Россию от ОИ

Исполком WADA поддержал Риди, который раскритиковал призыв отстранить Россию от ОИ

ПАРИЖ, 24 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) поддержал позицию главы организации Крейга Риди, который раскритиковал призыв института Национальных антидопинговых организаций (NADO) отстранить сборную России от участия в предстоящих Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. Об этом Риди заявил ТАСС по итогам заседания исполкома WADA, которое прошло в воскресенье в Париже.
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