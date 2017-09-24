Риди заявил, что Родченков отказался сотрудничать с WADA

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Международные федерации прекратили допинговые разбирательства отношении 95 из 96 российских спортсменов, упомянутых в докладе Макларена. По информации издания «Нью- Йорк Таймс», одной из причин, повлиявших на расследование, является отсутствие показаний Родченкова. Сам Родченков заявил, что никто из WADA или спортивных федераций не пытался пообщаться с ним на тему сотрудничества.

«Говорится о том, что сделано заявление, но есть некоторые неточности, потому что время от времени мы просили выйти на связь и просили его содействия, но в этом было отказано. Так что, если он недоступен, то должен говорить не с нами, он должен общаться с другими людьми», — сказал Риди.