Исполком WADA поддержал Риди, который раскритиковал призыв отстранить Россию от ОИ
ПАРИЖ, 24 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) поддержал позицию главы организации Крейга Риди, который раскритиковал призыв института Национальных антидопинговых организаций (NADO) отстранить сборную России от участия в предстоящих Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. Об этом Риди заявил ТАСС по итогам заседания исполкома WADA, которое прошло в воскресенье в Париже.
На прошлой неделе руководители 16 антидопинговых агентств, входящих в NADO, призвали Международный олимпийский комитет (МОК) отстранить Россию от участия в Играх-2018
«Я объяснил, что я был совершенно недоволен несколькими словами, которые они использовали, — сказал Риди. — Мы дали четко понять, какова была ситуация, и мне показалось, что это было принято на встрече. Гораздо лучше делать такие вещи на встрече в кругу друзей, чем делать это в СМИ. Хотя я признаю, что для вас это большая история».
Совместное заявление глав антидопинговых агентств было сделано по итогам встречи членов NADO в Денвере (штат Колорадо, США). Среди участников встречи были руководители антидопинговых организаций США, Великобритании и Канады. При этом члены NADO не против выступления ряда россиян в Южной Корее под нейтральным флагом, но при условии прохождения ими тщательного
Позже к ним присоединилось еще 11 антидопинговых агентств.
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