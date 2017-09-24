Исполком WADA поддержал Риди, который раскритиковал призыв отстранить Россию от ОИ

На прошлой неделе руководители 16 антидопинговых агентств, входящих в NADO, призвали Международный олимпийский комитет (МОК) отстранить Россию от участия в Играх-2018 из-за допинг-скандала. Риди, выступавший вскоре после этого на сессии МОК, заявил, что он во многом не согласен с таким заявлением, отметив, что агентства «смотрят назад вместо того, чтобы смотреть вперед». Эту тему он обещал поднять на состоявшемся исполкоме.

«Я объяснил, что я был совершенно недоволен несколькими словами, которые они использовали, — сказал Риди. — Мы дали четко понять, какова была ситуация, и мне показалось, что это было принято на встрече. Гораздо лучше делать такие вещи на встрече в кругу друзей, чем делать это в СМИ. Хотя я признаю, что для вас это большая история».

Совместное заявление глав антидопинговых агентств было сделано по итогам встречи членов NADO в Денвере (штат Колорадо, США). Среди участников встречи были руководители антидопинговых организаций США, Великобритании и Канады. При этом члены NADO не против выступления ряда россиян в Южной Корее под нейтральным флагом, но при условии прохождения ими тщательного допинг-контроля.

Позже к ним присоединилось еще 11 антидопинговых агентств.