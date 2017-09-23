WADA провело в Хельсинки симпозиум, посвященный терапевтическим исключениям

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Симпозиум был организован совместно с министерством образования Финляндии, в нем приняли участие более 200 представителей национальных антидопинговых организаций и международных спортивных федераций. В рамках мероприятия состоялись презентации экспертов в различных областях медицины и права.

На форуме обсуждалось усовершенствование механизма выдачи TUE, чтобы атлеты, имеющие реальные проблемы со здоровьем, могли полноценно заниматься спортом. Поднимались вопросы «прозрачности» и конфиденциальности выдачи исключений.

Симпозиум в Хельсинки стал четвертым по счету. До этого форумы, посвященные терапевтическим исключениям, проводились в Бонне (2005), Страсбурге (2009) и Париже (2014).