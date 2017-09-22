МОК готов покрыть расходы КНДР на снаряжение спортсменов для Игр-2018

В четверг Reuters сообщил, что КНДР подала жалобу в три международные спортивные федерации из-за того, что не может купить инвентарь для спортсменов из-за принятых в отношении КНДР санкций. Жалобы были направлены в Международную федерацию лыжного спорта, Международную федерацию стрельбы из лука, базирующуюся в Швейцарии, а также Международную федерацию спортивной стрельбы, базирующуюся в Мюнхене (федеральная земля Бавария).

Речь идет, в частности, о более чем 20 компаниях и агентствах, торгующих горнолыжным снаряжением, которые в конечном итоге отклонили запрос на приобретение инвентаря или вовсе не ответили на него.

«МОК оказывает Национальному олимпийскому комитету КНДР помощь в подготовке спортсменов к играм в Пхенчхане», — сообщила пресс-атташе МОК Эммануэль Моро. По ее словам, МОК в настоящее время проводит мероприятия с Международной федерацией лыжного спорта и Международным союзом конькобежцев с тем, чтобы охватить участие спортсменов КНДР в отборочных соревнованиях и сборах.

«В настоящее время в отборочных соревнованиях ожидается участие от пяти до десяти спортсменов. Понесенные расходы будут известны только в конце процесса. Все расходы, связанные с участием спортсменов, оплачиваются комиссией по олимпийской солидарности, и это включает в себя оборудование, если требуется», — добавила Моро.

Как отмечает Reuters, два австрийских производителя спортивного инвентаря сообщили, что не получали запросов от КНДР на покупку инвентаря.