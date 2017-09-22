МОК готов покрыть расходы КНДР на снаряжение спортсменов для Игр-2018
ТАСС, 22 сентября. Международный олимпийский комитет (МОК) помогает КНДР с подготовкой спортсменов к Олимпийским играм в 2018 году в южнокорейском Пхенчхане и готов покрыть расходы на снаряжение атлетов, если это необходимо. Об этом сообщает агентство Reuters.
В четверг Reuters сообщил, что КНДР подала жалобу в три международные спортивные федерации
Речь идет, в частности, о более чем 20 компаниях и агентствах, торгующих горнолыжным снаряжением, которые в конечном итоге отклонили запрос на приобретение инвентаря или вовсе не ответили на него.
«МОК оказывает Национальному олимпийскому комитету КНДР помощь в подготовке спортсменов к играм в Пхенчхане», — сообщила
«В настоящее время в отборочных соревнованиях ожидается участие от пяти до десяти спортсменов. Понесенные расходы будут известны только в конце процесса. Все расходы, связанные с участием спортсменов, оплачиваются комиссией по олимпийской солидарности, и это включает в себя оборудование, если требуется», — добавила Моро.
Как отмечает Reuters, два австрийских производителя спортивного инвентаря сообщили, что не получали запросов от КНДР на покупку инвентаря.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter