Родченков заскучал и вышел из тени

— Мои ожидания постепенно сходят на нет, — сетует Родченков. — В последние недели появляется все больше новостей, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) делает все, чтобы закрыть глаза на результаты работы своего собственного независимого следователя, который считает, что более тысячи российских спортсменов использовали запрещенные препараты на Играх в Сочи и других соревнованиях. Основываясь на рекомендациях международных спортивных федераций, ВАДА недавно признало невиновность 95 из 96 спортсменов, дела которых были уже рассмотрены. Причина — «отсутствие доказательств». При этом никто из ВАДА или представителей федераций даже не пытался поговорить со мной, хотя я ждал этого и был готов к сотрудничеству.

МАНИЯ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

Григорий Михайлович разочарован и раздосадован. Ученый ждал большего. Ему всегда нравилось гиперболизировать реальность. Почти при каждом нашем разговоре он говорил о предполагаемых им скорых отставках, резких поворотах и теориях заговора. При этом, надо признать, часть его предсказаний в итоге действительно сбывалась.

Наверняка он ждал куда более фатальных последствий своего прошлогоднего интервью тому же The New York Times. Однако к его разочарованию мир глобально не изменился — российские спортсмены по-прежнему выступают (и ничуть не менее успешно, чем в прежние годы), в докладе Макларена вместо доказательств находят все новые неточности и несостыковки, Виталий Мутко остается одним из руководителей отечественного спорта и, что самое обидное, ажиотажа вокруг Родченкова нет никакого. Как сам он написал — никто из ВАДА и федераций даже не пытался поговорить с ним.

Родченков — гений в фармакологическом мире. Это неоднократно признавалось его зарубежными коллегами, которые восторгались придуманными им и его помощниками методами нахождения различных веществ в организме. Но, как это часто бывает с людьми, достигшими больших высот в своей области, у него воспалилось самолюбие. Понятно, что человеку с ярко-выраженным «я» принять тот факт, что он в какой-то момент может стать не нужным, невероятно тяжело. Григорию Михайловичу жизненно необходимо внимание. Хайп, который будет идти сутки-другие после его выхода из тени, явно взбодрит ученого. А потом ему опять станет скучно.

При этом Родченков, скорее всего, крепко убежден в абсолютной правоте всех своих заявлений. И он все больше укрепляется в мыслях о том, что останься он в России — его бы уже не было в живых. Прокручивает воспоминания — и находит новые подтверждения своим догадкам. Так же, как, в общем-то, это делает любой человек, в чем-то глубоко убежденный. При этом формулировка в открытом письме о том, что его за два дня до отъезда один из друзей в правительстве якобы предупредил о готовящемся «самоубийстве», вызывает вопросы. Если предположить, что такая практика возможна в принципе — разве знало бы об этом много людей? Или этот вопрос обсуждался прямо на заседании правительства? Или ФСБ способна обмануть ВАДА, но бессильна против фокусов Родченкова?

ВИНОВАТЫ ВСЕ, КРОМЕ МЕНЯ

Показательно и окончание открытого письма экс-директора Московской лаборатории. Он пишет, что после начала сотрудничества с международными антидопинговыми властями его совесть стала чиста. Сильная формулировка для человека, который объявил себя центральным ядром нарушений, которые имели место быть в России.

Человек решился на побег с родины, у него нет возможности видеть свою семью, выпить пива со старыми друзьями и, в конце концов, погладить любимую собаку. Разумеется, это тяжело и является гигантской жертвой. Чтобы как-то оправдать ее, Родченков, вероятно, убедил себя, что следует какой-то особой, высшей миссии. Иначе можно сойти с ума. Григория Михайловича сейчас едва ли кто-то переубедит, что Россия — главное допинговое зло. Ведь в таком случае получится, что он поставил на карту все — зря. Проще верить в свою правду. Он уже, наверное, не вспоминает свою любимую историю о том, как после проверки проб с чемпионата мира по легкой атлетике 1983 года было столько всего интересно, что все они каким-то чудесным образом внезапно пропали и десятки ей подобных. Вряд ли он переживает о том, что тотальные отстранения затрагивают судьбы чистых спортсменов, которые ни в чем не виноваты.

В своем представлении он, как Геракл, после известной трагедии — готов совершать любые подвиги, чтобы хоть как-то загладить свою вину. Только вот на древнегреческого героя припадок безумия, во время которого тот творил страшные дела, наслала Гера. А кто туманил голову Родченкову, когда он якобы занимался махинациями в России? С себя всю вину он, судя по публикациям, снимает и вешает на представителей власти и, в частности, на Мутко. Руководство российского спорта Григорий Михайлович предлагает полностью разогнать, спортсменов — забанить, а себя… понять и простить?

ТУМАННЫЙ ПХЕНЧХАН

Вряд ли время появления открытого письма Родченкова получилось случайным. Уже в воскресенье в Париже состоится заседание ВАДА. На нем, в частности, будет рассмотрен вопрос о статусе РУСАДА. И негативные публикации в западной прессе накануне важных для России мероприятий давно стало традицией. Эдакий аперитивчик.