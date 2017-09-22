Родченков заскучал и вышел из тени
Экс-директор Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, долгое время не дававший интервью, написал открытое письмо в The New York Times.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Мои ожидания постепенно сходят на нет, — сетует Родченков. — В последние недели появляется все больше новостей, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) делает все, чтобы закрыть глаза на результаты работы своего собственного независимого следователя, который считает, что более тысячи российских спортсменов использовали запрещенные препараты на Играх в Сочи и других соревнованиях. Основываясь на рекомендациях международных спортивных федераций, ВАДА недавно признало невиновность 95 из 96 спортсменов, дела которых были уже рассмотрены. Причина — «отсутствие доказательств». При этом никто из ВАДА или представителей федераций даже не пытался поговорить со мной, хотя я ждал этого и был готов к сотрудничеству.
МАНИЯ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
Григорий Михайлович разочарован и раздосадован. Ученый ждал большего. Ему всегда нравилось гиперболизировать реальность. Почти при каждом нашем разговоре он говорил о предполагаемых им скорых отставках, резких поворотах и теориях заговора. При этом, надо признать, часть его предсказаний в итоге действительно сбывалась.
Наверняка он ждал куда более фатальных последствий своего прошлогоднего интервью тому же The New York Times. Однако к его разочарованию мир глобально не изменился — российские спортсмены
Родченков — гений в фармакологическом мире. Это неоднократно признавалось его зарубежными коллегами, которые восторгались придуманными им и его помощниками методами нахождения различных веществ в организме. Но, как это часто бывает с людьми, достигшими больших высот в своей области, у него воспалилось самолюбие. Понятно, что человеку с
При этом Родченков, скорее всего, крепко убежден в абсолютной правоте всех своих заявлений. И он все больше укрепляется в мыслях о том, что останься он в России — его бы уже не было в живых. Прокручивает воспоминания — и находит новые подтверждения своим догадкам. Так же, как, в
ВИНОВАТЫ ВСЕ, КРОМЕ МЕНЯ
Показательно и окончание открытого письма
Человек решился на побег с родины, у него нет возможности видеть свою семью, выпить пива со старыми друзьями и, в конце концов, погладить любимую собаку. Разумеется, это тяжело и является гигантской жертвой. Чтобы
В своем представлении он, как Геракл, после известной трагедии — готов совершать любые подвиги, чтобы хоть
ТУМАННЫЙ ПХЕНЧХАН
Вряд ли время появления открытого письма Родченкова получилось случайным. Уже в воскресенье в Париже состоится заседание ВАДА. На нем, в частности, будет рассмотрен вопрос о статусе РУСАДА. И негативные публикации в западной прессе накануне важных для России мероприятий давно стало традицией. Эдакий аперитивчик.
Не за горами и итоги расследования комиссий МОК по нарушениям на Олимпийских играх в Сочи. Если будет заявлено о том, что вскрытие и подмены проб во время Игр-2014 — это не только плод воображения Родченкова, встанет вопрос о том, допускать ли Россию до Олимпиады в Пхенчане. И если
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