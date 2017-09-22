Родченков: В России планировалось мое «самоубийство»

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Бывший глава московского антидопингового центра Григорий Родченков, уехавший в США и ставший главным информатором ВАДА в деле о допинге в российском спорте, написал колонку в The New York Times. «СЭ» приводит главные тезисы этого текста.

МОИ ОЖИДАНИЯ СХОДЯТ НА НЕТ.

В ноябре 2015 года я покинул Россию с твердой решимостью рассказать миру о допинговой программе, которую использовала моя страна. Как бывший директор московского антидопингового центра, я привел неоспоримые факты широко распространенного, санкционированного государством мошенничества и надеялся, что ситуация изменится.

Но мои ожидания постепенно сходят на нет. В последние недели появляется все больше новостей, что Всемирное Антидопинговое Агентство (ВАДА) делает все, чтобы закрыть глаза на результаты работы своего собственного независимого следователя, который считает, что более тысячи российских спортсменов использовали запрещенные препараты на Играх в Сочи и других соревнованиях.

Основываясь на рекомендациях международных спортивных федераций, ВАДА недавно признало невиновность 95 из 96 спортсменов, дела которых были уже рассмотрены. Причина — «отсутствие доказательств». При этом никто из ВАДА или представителей федераций даже не пытался поговорить со мной, хотя я ждал этого и был готов к сотрудничеству.

России еще предстоит во всем признаться и начать сотрудничать, как того требует ВАДА, а также раскрыть доказательства участия государства в махинациях. И в дальнейшем это подтвердит результаты работы и выводы независимого следователя Ричарда Макларена.

МУТКО ЗНАЛ ОБО ВСЕХ НАРУШЕНИЯХ.

Из медалей, обманным путем завоеванных российскими спортсменами на Играх в Сочи, ни одна пока не была изъята МОК. В феврале в Корее пройдет новая Олимпиада, и пока неизвестно, успеет ли МОК завершить свое расследование до того, как начнутся соревнования. Но из двух комиссий МОК, занимающихся расследованием (имеются ввиду комиссии Освальда и Шмидта — прим. «СЭ»), только одна обратилась к моим услугам, и то это случилось только две недели назад. Россия бодрится, когда ее никто не контролирует, и последствия этого мы все уже видели.

Она отказывается признать свою ответственность. Виталий Мутко, мой бывший начальник, упорно отрицает, что знал, чем я занимался вместе с несколькими агентами ФСБ и правительственными чиновниками, возглавляя московский антидопинговый центр. Если кто-то думает, что я делал это, без одобрения и поддержки министра спорта, тот ничего не знает о России. Давайте будем честными: Мутко знал обо всем. Известно, что против меня — и только против меня — возбудили уголовное дело. Все это — не более чем охота на ведьм. А ведьма — это я.

РОССИЙСКИЕ АТЛЕТЫ — ЖЕРТВЫ.

И давайте признаем и то, что российские атлеты, применяющие допинг, во многих случаях тоже являются жертвами. Зачастую у них просто нет выбора. Подавляющее большинство предпочло бы соревноваться «чистыми», без постоянно давлеющего над ними страха быть пойманными. И поэтому я, с одной стороны, и был счастлив, что 95 атлетов были оправданы. Возможно, у них будет шанс восстановить свои имя и репутацию, если Россия когда-нибудь решится на честную конкуренцию.

Знаю, что я шокировал множество людей, рассказав о допинговой программе, применяющейся в моей стране. И я прошу прощения, кого разочаровал тем, что тоже помогал России обманывать. Когда большие начальники приказывают тебе сделать что-либо, ты не задаешь вопросов. У тебя просто нет выбора.

РУССКИЙ СПОСОБ ИЗБАВЛЯТЬСЯ ОТ ВРАГОВ.

Говорить правду нелегко. Особенно когда из-за этого тебе угрожает опасность. Мой коллега и друг, Никита Камаев, долгое время возглавлявший РУСАДА, умер нехорошей смертью: здоровый человек в самом расцвете сил, стал жертвой «сердечного приступа» — любимый русский способ избавляться от врагов. Это случилось после того, как в Кремле узнали, что он пишет книгу о допинговой программе. Даже недавно назначенный новый глава РУСАДА Юрий Ганус буквально на этой неделе задался вопросами о смертях Камаева и Вячеслава Синева — бывшего председателя агентства.

Я не хотел разделить их участь. За два дня до того, как я уехал, один мой друг в правительстве предупредил меня, что планируется мое «самоубийство». Я подумал, что моя семья будет в большей безопасности без меня, и если даже я умру, то, по крайней мере, успею первым рассказать миру правду.

РОССИЯНЕ ДОЛЖНЫ ВЫСТУПАТЬ НА ИГРАХ ПОД НЕЙТРАЛЬНЫМ ФЛАГОМ.

Надеюсь, что все рассказанное мной приведет к положительным переменам. Хотя среди антидопинговых чиновников по всему миру и есть опасения, что ВАДА, исполнительный комитет которого проведет заседание в воскресенье в Париже, может пойти на попятную и отказаться от требования того, что Россия должна нести ответственность за свою допинговую госпрограмму. Это стало бы зловещим поворотом в битве за «чистый» спорт.

Система российского спорта отчаянно нуждается в реформах. Да, проблемы с допингом есть всюду, но Россия — это главный нарушитель правил. Если МОК и ВАДА не доведут дело до конца, «чистые» атлеты по-прежнему будут страдать и терпеть поражения.

По меньшей мере, МОК должен потребовать, чтобы российская команда выступала на Олимпиаде в сокращенном составе, под нейтральным флагом и подвергались независимому, строгому контролю.

МОЯ СОВЕСТЬ ЧИСТА.

После того, как я начал сотрудничество с международными антидопинговыми властями, моя совесть чиста, путь будущее мое и неопределенно. Но я буду продолжать настаивать на реформах, дам правдивое свидетельство обо всех проступках российского спорта и помогать защищать «чистых» атлетов. Я в долгу перед ними. Надеюсь, что МОК и ВАДА поступят так же. Мир и спортсмены наблюдают за нами.