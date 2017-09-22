Информатор WADA Родченков назвал себя «ведьмой», на которую устроили охоту в России

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МОСКВА, 22 сен — Р-Спорт. Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории, информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков заявил, что считает себя «ведьмой», охоту на которую устроили в России.

Громкий скандал, связанный с обвинениями российских спортсменов в массовом приеме допинга, разразился именно после заявлений Родченкова. Его утверждения о том, что минимум 15 спортсменов из РФ, выигравших медали на Олимпиаде-2014 в Сочи, были частью «допинговой программы» России, легли в основу статьи, опубликованной газетой New York Times в мае 2016 года. После этого WADA провело расследование, по результатам которого рекомендовало МОК отстранить всех российских атлетов от Олимпиады. Российские власти категорически отвергают утверждения Родченкова.

«Россия отказывается нести ответственность. Мой бывший босс Виталий Мутко, вице-премьер РФ, а в прошлом министр спорта, постоянно отрицает, что знал о моей деятельности в Московской антидопинговой лаборатории, где я следил за исполнением допинговой программы в России с помощью агентов ФСБ и государственных чиновников. Если кто-то верит, что я мог заниматься всем этим без поддержки министра спорта, он ничего не знает о России. Если говорить прямо, господин Мутко обо всем знал и был ключом к успеху допинговой программы в России», — написал Родченков в колонке, опубликованной в New York Times.

Ранее Мутко неоднократно заявлял, что никаких допинговых программ в России нет и не существовало, а слова Родченкова лживы.

Родченков же утверждает: «Тот факт, что в России возбудили уголовное дело против меня — и только против меня — за злоупотребление полномочиями красноречиво говорит о том, что все должны знать: идет охота на ведьм, и ведьма здесь — я».

В сентябре в распоряжении New York Times оказалось письмо WADA, согласно которому недоступность Родченкова для сотрудничества повлияла на завершение расследования в отношении 95 российских спортсменов, упомянутых в докладе главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена.

«Никто из WADA или федераций никогда не обращался ко мне, хотя я был доступен для интервью и был готов к сотрудничеству, — добавил Родченков. — Из двух дисциплинарных комиссий МОК, расследующих ситуацию с допингом в России, ко мне обратилась только одна, и случилось это всего две недели назад».