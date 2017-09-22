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22 сентября 2017, 15:04 | Олимпизм | Lenta.Ru

Родченков назвал Россию самым организованным допинговым нарушителем

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков назвал Россию самым организованным нарушителем антидопинговых правил в мире. Его слова приводит The New York Times.

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Функционер заявил, что покинул Россию в 2015 году, чтобы рассказать миру правду. «Я раскрыл неоспоримые доказательства мошенничества, надеясь, что это приведет к изменениям. Но мои ожидания не оправдались», — сказал Родченков. По его словам, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пытается уйти от результатов расследования Ричарда Макларена.

В мае 2016 года Родченков в интервью The New York Times обвинил ряд российских победителей Олимпиады в Сочи в употреблении запрещенных препаратов, а в июне стал одним из героев фильма телекомпании ARD о допинге в России. Его признания легли в основу официального расследования WADA, которое возглавил Макларен. По итогам расследования российские паралимпийцы были в полном составе отстранены от Игр-2016 в Рио-де-Жанейро, а Олимпиаду пропустили команды по легкой и тяжелой атлетике.
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