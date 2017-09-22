Родченков назвал Россию самым организованным допинговым нарушителем

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Функционер заявил, что покинул Россию в 2015 году, чтобы рассказать миру правду. «Я раскрыл неоспоримые доказательства мошенничества, надеясь, что это приведет к изменениям. Но мои ожидания не оправдались», — сказал Родченков. По его словам, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пытается уйти от результатов расследования Ричарда Макларена.

Цитата Григорий Родченков Бывший министр спорта Виталий Мутко имел решающее влияние на успех российской допинговой программы. Об этом свидетельствует сам факт того, что Россия преследует меня с уголовными обвинениями (…). В российской системе у спортсменов нет выбора, кроме как обманывать.