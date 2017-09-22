Родченков: Россияне не должны представлять свою страну на Олимпиаде-2018

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«МОК должен изолировать российских спортсменов во время Олимпиады в Пхёнчхане и подвергнуть их независимому и строгому допинг-контролю.

Россияне не должны представлять свою страну и могут выступать под нейтральным флагом в качестве наказания за прошлые нарушения антидопинговых правил", — написал Родченков в New York Times.