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https://sport.mail.ru/news/olympics/31093515/
22 сентября 2017, 14:45 | Олимпизм | Газета.Ру

Родченков: Россияне не должны представлять свою страну на Олимпиаде-2018

Экс-директор Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что российские спортсмены не должны выступать под своим флагом на предстоящей Олимпиаде в Пхенчхане, передает RT.

<nobr>Экс-директор</nobr> Московской антидопинговой лаборатории Григорий <span class=error>Родченков</span> заявил что российские спортсмены не должны выступать под своим флагом на предстоящей Олимпиаде в Пхенчхане передает RT. Увеличить
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«МОК должен изолировать российских спортсменов во время Олимпиады в Пхёнчхане и подвергнуть их независимому и строгому допинг-контролю.

Россияне не должны представлять свою страну и могут выступать под нейтральным флагом в качестве наказания за прошлые нарушения антидопинговых правил", — написал Родченков в New York Times.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не опасаются за безопасность российских спортсменов на Олимпиаде-2018.
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