Родченков: Россияне не должны представлять свою страну на Олимпиаде-2018
Экс-директор Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что российские спортсмены не должны выступать под своим флагом на предстоящей Олимпиаде в Пхенчхане, передает RT.
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«МОК должен изолировать российских спортсменов во время Олимпиады в Пхёнчхане и подвергнуть их независимому и строгому
Россияне не должны представлять свою страну и могут выступать под нейтральным флагом в качестве наказания за прошлые нарушения антидопинговых правил", — написал Родченков в New York Times.
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