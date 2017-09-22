Сборная Австрии может пропустить Олимпиаду-2018 из соображений безопасности
МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Австрийские спортсмены могут пропустить зимние Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, если им не будет гарантирована безопасность. Об этом сообщил глава Национального олимпийского комитета (НОК) Австрии Карл Стосс, слова которого приводит агентство France Presse.
«Если ситуация ухудшится и нашим спортсменам не будет гарантирована безопасность, мы не поедем в Южную Корею», — сказал Стосс.
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