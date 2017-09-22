МОК: Никто из глав стран в рамках ООН не высказывал сомнений насчет ОИ-2018
МОСКВА, 22 сен —
Р-Спорт, Сергей Смышляев. Никто из руководителей государств в рамках Организации Объединенных Наций (ООН) не высказывал сомнений насчет Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане, а обеспечение безопасности спортсменов является первостепенной задачей Международного олимпийского комитета (МОК), заявили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе МОК.
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Накануне министр спорта Франции Лора Флессель заявила, что сборная страны не будет участвовать в зимних Олимпийских играх 2018 года, если не будет гарантирована безопасность спортсменов.
«Мы очень внимательно отслеживаем ситуацию на корейском полуострове. Безусловно, безопасность спортсменов является для МОК первостепенной задачей. По этой же причине в последние дни в ООН мы продолжаем быть в контакте с главами государств. Ни в одном из обсуждений пока не было высказано сомнений касательно Олимпийских игр 2018 года. Мы продолжаем работать с оргкомитетом по вопросу подготовки к Играм, она идет по плану», — говорится в заявлении МОК.
КНДР в начале сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в 10 раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Также в последнее время КНДР провела несколько испытаний баллистических ракет, перелетевших территорию Японии. Пхенчхан находится в 80 километрах от границы с КНДР.
Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что нет никакой угрозы безопасности на Играх-2018
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