Песков: Россия исходит из того, что Сеул обеспечит безопасность на Играх-2018
МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Москва рассчитывает на обеспечение безопасности сборной России на зимних Олимпийских играх в Республике Корея в 2018 году.
«По заявочной книге любая страна, которая принимает у себя Олимпийские игры, берет на себя ответственность за обеспечение безопасности спортсменов», — сказал журналистам
«Каких-либо дополнительных соображений на этот счет у нас нет», — заявил Песков.
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