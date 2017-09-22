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22 сентября 2017, 12:58 | Олимпизм | ТАСС

Песков: Россия исходит из того, что Сеул обеспечит безопасность на Играх-2018

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Москва рассчитывает на обеспечение безопасности сборной России на зимних Олимпийских играх в Республике Корея в 2018 году.

«По заявочной книге любая страна, которая принимает у себя Олимпийские игры, берет на себя ответственность за обеспечение безопасности спортсменов», — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли у России опасения по поводу обеспечения безопасности на предстоящих соревнованиях. Представитель Кремля напомнил, что пункт о безопасности включался в заявочную книгу РФ к зимним Олимпийским играм в Сочи в 2014 году. «Так делает любая страна, которая проводит у себя на территории Олимпийские игры», — добавил он.

«Каких-либо дополнительных соображений на этот счет у нас нет», — заявил Песков.
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