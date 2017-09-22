ПКР не получал от IPC уведомлений о расследовании дел по махинациям с классификацией

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Ранее IPC сообщил, что открыты порядка десяти дел в отношении спортсменов или тренеров из разных стран, подозреваемых в махинациях с классификацией.

«В ПКР не поступало никаких уведомлений по этому вопросу», — сообщили в комитете корреспонденту агентства «Р-Спорт» в ответ на вопрос, были ли официальные запросы по этой ситуации со стороны IPC по российским спортсменам.