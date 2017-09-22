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https://sport.mail.ru/news/olympics/31091374/
22 сентября 2017, 12:40 | Олимпизм | Р-Спорт

ПКР не получал от IPC уведомлений о расследовании дел по махинациям с классификацией

МОСКВА, 22 сен — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Паралимпийский комитет России (ПКР) не получал от Международного паралимпийского комитета (IPC) никаких официальных уведомлений о расследовании дел по махинациям с классификацией.

<em>МОСКВА 22 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Вероника Гибадиева.</em> Паралимпийский комитет России (<span class=error>ПКР</span>) не получал от Международного паралимпийского комитета (IPC) никаких официальных уведомлений о расследовании дел по махинациям с классификацией. Увеличить
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Ранее IPC сообщил, что открыты порядка десяти дел в отношении спортсменов или тренеров из разных стран, подозреваемых в махинациях с классификацией.

«В ПКР не поступало никаких уведомлений по этому вопросу», — сообщили в комитете корреспонденту агентства «Р-Спорт» в ответ на вопрос, были ли официальные запросы по этой ситуации со стороны IPC по российским спортсменам.

Ранее британская вещательная корпорация Би-би-си сообщила, что некоторые паралимпийцы преувеличивают степень своей инвалидности, чтобы иметь возможность попасть в более слабый класс на соревнованиях.
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