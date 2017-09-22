Китай не намерен отказываться от участия в Олимпиаде-2018 в Южной Корее

«Насколько мне известно, корейская сторона заявила о том, что Олимпийские игры будут проведены в соответствии с графиком», — сказал он. «Китай не планировал изменять свое намерение об участии в Олимпийских играх. Полагаю, это обычные обмены между двумя странами», — резюмировал дипломат.

КНДР в сентябре провела ядерное испытание и очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над северным японским островом Хоккайдо в сторону Тихого океана. В ответ на провокационные действия Пхеньяна Совет Безопасности ООН принял резолюцию, ужесточающую санкции против страны.

Олимпиада 2018 года пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.