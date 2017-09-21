Комитет Думы поддержал отстранение тренера от работы за нарушение антидопинговых правил

Законопроект предусматривает три случая, при которых наставник должен на время прекратить свою деятельность. Во- первых, тренер будет отстранен, если соответствующая антидопинговая организация признает факт обладания им «любой запрещенной субстанцией или запрещенным методом» в соревновательном или внесоверновательном периоде.

Одновременно с этим, поводом для отстранения может стать и «факт распространения или попытки распространения любой запрещенной субстанции или запрещенного метода, факт фальсификации или попытки фальсификации в любой составляющей допинг-контроля». Кроме того, если соответствующая антидопинговая организация установит «факты помощи, поощрения, подстрекательства, вступления в сговор, сокрытия или любого другого вида намеренного соучастия, включая нарушение или попытку нарушения антидопинговых правил», наставник спортсмена также будет отстранен от работы.

Согласно предлагаемым изменениям, федеральный орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта наделяется полномочиями по определению случаев и установлению порядка отстранения тренера от должности. «При этом на время отстранения тренера от работы в течение срока действия трудового договора за тренером сохраняются место работы (должность) и средний заработок», — указывают авторы инициативы.