Организаторы зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане представили медали Игр
МОСКВА, 21 сен —
Р-Спорт. Организаторы зимней Олимпиады 2018 года в Пхенчхане представили медали, которые будут вручены будущим призерам Игр.
По сообщению на официальном сайте, в основу дизайна наград легли мотивы национальной культуры Кореи. Поверхность каждой медали содержит цилиндрические диагональные линии, которые, по замыслу организаторов, символизируют историю Олимпийских игр и стремление участников к победе. Ленты медалей выполнены с использованием традиционных для Кореи тканей и содержат надписи, выполненные шрифтом хангыль.
Каждая медаль хранится в специальном деревянном футляре, дизайн которого вдохновлен корейской архитектурой и символизирует множество деревянных построек в стране.
Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.
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