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21 сентября 2017, 11:30 | Олимпизм | Р-Спорт

Организаторы зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане представили медали Игр

МОСКВА, 21 сен — Р-Спорт. Организаторы зимней Олимпиады 2018 года в Пхенчхане представили медали, которые будут вручены будущим призерам Игр.

По сообщению на официальном сайте, в основу дизайна наград легли мотивы национальной культуры Кореи. Поверхность каждой медали содержит цилиндрические диагональные линии, которые, по замыслу организаторов, символизируют историю Олимпийских игр и стремление участников к победе. Ленты медалей выполнены с использованием традиционных для Кореи тканей и содержат надписи, выполненные шрифтом хангыль.

Каждая медаль хранится в специальном деревянном футляре, дизайн которого вдохновлен корейской архитектурой и символизирует множество деревянных построек в стране.

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.
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