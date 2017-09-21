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21 сентября 2017, 8:52 | Олимпизм | ТАСС

Президент Южной Кореи пригласил спортсменов КНДР на Олимпиаду-2018

ТАСС, 21 сентября. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин пригласил атлетов КНДР на зимние Олимпийские игры, которые в 2018 году пройдут в Пхенчхане, он считает, что участие северокорейских спортсменов будет способствовать снижению напряженности на Корейском полуострове. Слова Мун Чжэ Ина передает агентство Yonhap.

«Если Север и Юг смогут объединиться в такое время, это станет великолепной возможностью показать всему миру, что конфликт может быть улажен», — сказал Мун Чжэ Ин на специальном мероприятии в Нью-Йорке.

Президент РК заявил, что будет прилагать все усилия для того, чтобы спортсмены КНДР смогли принять участие в Играх. «Вместе с Международным олимпийским комитетом (МОК) мы будем стараться до последней минуты, сохраняя терпение. Это нелегкий путь, который Южная Корея должна пройти», — добавил Мун Чжэ Ин.

Ранее глава МОК Томас Бах заявлял, что организация намерена добиться участия спортсменов КНДР в зимних Олимпийских играх, в частности, предложить помощь в прохождении квалификационных состязаний.

КНДР в сентябре провела ядерное испытание и очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над северным японским островом Хоккайдо в сторону Тихого океана. В ответ на провокационные действия Пхеньяна Совет Безопасности ООН принял резолюцию, ужесточающую санкции против страны. В МИД КНДР заявили, что полностью отвергают новый пакет рестрикций.

Олимпиада 2018 года пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
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Южная Корея передала в ООН проект резолюции об олимпийском перемирии

Южная Корея передала в ООН проект резолюции об олимпийском перемирии

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Республика Корея передала в ООН проект резолюции об олимпийском перемирии. Об этом сообщил в среду журналистам представитель администрации президента страны Мун Чжэ Ина по итогам его встречи с главой Международного олимпийского комитета Томасом Бахом, передает агентство Reuters.
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