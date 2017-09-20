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20 сентября 2017, 19:52 | Олимпизм | ТАСС

Колобков обсудил с руководителями спортивных федераций ход подготовки к ОИ-2018

ТАСС, 20 сентября. Министр спорта РФ Павел Колобков провел рабочую встречу с руководителями федераций, посвященную подготовке к зимним Олимпийским игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Во встрече приняли участие президент Федерации по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью Дмитрий Дубровский, глава Федерации бобслея Александр Зубков и руководитель Федерации керлинга Дмитрий Свищев. Главы федераций рассказали о ходе подготовки сборных к Олимпиаде и задачах, поставленных перед тренерами и спортсменами. Дубровский обсудил с министром возможность строительства и реконструкции новых детских трамплинов при поддержке Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016−2020 год».
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Российские паралимпийцы пройдут срочные допинг-тестирования перед Играми-2018

Российские паралимпийцы пройдут срочные допинг-тестирования перед Играми-2018

МОСКВА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Члены сборной России по горнолыжному спорту и сноуборду пройдут срочные допинг-тестирования перед Паралимпийскими играми 2018 года. Об этом ТАСС заявил первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.
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