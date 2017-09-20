Колобков обсудил с руководителями спортивных федераций ход подготовки к ОИ-2018
ТАСС, 20 сентября. Министр спорта РФ Павел Колобков провел рабочую встречу с руководителями федераций, посвященную подготовке к зимним Олимпийским игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщает
пресс-служба ведомства.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Во встрече приняли участие президент Федерации по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью Дмитрий Дубровский, глава Федерации бобслея Александр Зубков и руководитель Федерации керлинга Дмитрий Свищев. Главы федераций рассказали о ходе подготовки сборных к Олимпиаде и задачах, поставленных перед тренерами и спортсменами. Дубровский обсудил с министром возможность строительства и реконструкции новых детских трамплинов при поддержке Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016−2020 год».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter