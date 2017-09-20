Колобков обсудил с руководителями спортивных федераций ход подготовки к ОИ-2018

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Во встрече приняли участие президент Федерации по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью Дмитрий Дубровский, глава Федерации бобслея Александр Зубков и руководитель Федерации керлинга Дмитрий Свищев. Главы федераций рассказали о ходе подготовки сборных к Олимпиаде и задачах, поставленных перед тренерами и спортсменами. Дубровский обсудил с министром возможность строительства и реконструкции новых детских трамплинов при поддержке Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016−2020 год».