Хуже допинга: британские паралимпийцы пошли на великий обман

Проблема не нова, однако на фоне продолжающегося отстранения от соревнований за якобы массовые допинговые нарушения российских паралимпийцев она приобретает особое звучание. Сразу несколько британских паралимпийцев заявили, что отказываются от медалей домашних Игр 2012 года в Лондоне, поскольку убеждены, что завоеваны они были вместе со спортсменами, которые обманули классификационные комиссии.

Были перечислены несколько способов подлога, зачастую при содействии тренеров были те, кто под ложным предлогом проводил операции по сокращению поврежденных конечностей, другие притворялись неходячими, встречались и пловцы с церебральным параличом, которые принимали ледяной душ, чтобы увеличить спастичность мышц.

Крэйвен ушел перед скандалом

Скандальную тему подняла британская вещательная корпорация Би-би-си. Примечательно, что произошло это меньше чем через две недели после ухода с поста президента Международного паралимпийского комитета (МПК) Филипа Крэйвена. Британец решил покинуть паралимпийское движение после 12 лет во главе организации, ознаменовав последний год правления активной борьбой с допингом.

Полем сражения была выбрана Россия, которая попала в центр крупнейшего за последние годы скандала, связанного с расследованием независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) во главе с Ричардом Маклареном. В августе прошлого года, не дождавшись окончательных выводов комиссии, МПК принял решение приостановить членство Паралимпийского комитета России (ПКР), что не позволило российским спортсменам выступить на Играх в Рио-де-Жанейро и поставило под сомнение их участие в предстоящей зимней Паралимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

В докладе Макларена упоминалось 19 российских паралимпийцев, индивидуальная вина которых еще не была доказана, однако это не мешало Крэйвену рассказывать о защите «чистых» спортсменов и рассказывать о своих личных переживаниях на тему нарушения принципов честной игры. При том, что параллельно так и не была решена проблема махинаций с классификациями.

«Это совершенно ужасный подход по отношению к несчастным людям, средневековье какое-то, — прокомментировал публикацию спортивный юрист Артем Пацев. — Если это было в Великобритании и Крэйвен не мог разобрать, что у него происходит в стране под носом, роняя при этом крокодиловы слезы, то как он мог судить российских паралимпийцев, услышав лишь какие-то голословные обвинения».

«Обманул и хорошо живется»

Старший тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова отметила, что уже давно призывает международный комитет решить эту проблему, однако зачастую она остается на уровне обсуждения и никто решительных шагов по ее решению не принимает.

Цитата Ирина Громова Проблема огромная, она есть во многих странах, где спортсмены немного обманывают классификаторов и получают класс ниже, чем есть на самом деле. Это позволяет им показывать более высокие результаты, завоевывать медали. На мой взгляд, в паралимпийском спорте эта проблема гораздо важнее, чем проблема допинга. Достаточно один раз обмануть и после тебе хорошо живется.

Член комиссии спортсменов МПК Михаил Терентьев, в свою очередь, отметил, что эту проблему поднимали еще в марте, однако окончательного решения этого вопроса еще не найдено.

Он отметил, что проблема заключается в том, что далеко не всегда даже опытный медик может точно определить классификацию паралимпийца, однако одно дело, когда спортсмен попадает не в свой ранг по ошибке специалиста, и совсем другая история, когда он это делает намеренно.

Старая проблема

МПК уже заявил, что взял эту тему на контроль и в случае доказательства вины обманщик будет дисквалифицирован на два года. При этом организация отметила, что расследование ведется в отношении спортсменов из разных государств.

С махинациями с классификацией связан и один из самых скандальных случаев в истории паралимпийского движения. На Играх 2000 года в Сиднее сборная Испании по баскетболу была лишена победы в турнире среди игроков с нарушением интеллекта. Журналист Карлос Рибагорда, будучи здоровым человеком, сумел хитростью попасть в сборную и выяснил, что только двое членов команды страдали расстройством интеллекта.

Журналист написал разгромную статью, в которой обвинил Федерацию спорта лиц с интеллектуальной недостаточностью Испании в намеренной подтасовке диагнозов спортсменов, в том числе и из других видов спорта.

МПК принял решение исключить соревнования инвалидов с расстройством интеллекта из программы Игр, в которую они вернулись только в 2012 году, однако баскетболисты до сих пор лишены такой возможности.

Место Крэйвена пост президента МПК занял бразилец Эндрю Парсонс, которому и предстоит теперь разгребать оставленное британцами «наследие».