Рожков: Претендовать на участие в Паралимпиаде-2018 будут 67 российских спортсменов

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Список был утвержден на заседании рабочей группы ПКР по подготовке к участию в Паралимпийских зимних играх в Пхенчхане.

«Сегодня на заседании рабочей группы с участием президентов Всероссийских федераций по видам инвалидности и старших тренеров сборных команд России по зимним видам спорта окончательно согласованы списки спортсменов- участников квалификационных соревнований к Паралимпийским играм 2018 года. В него вошли 67 спортсменов», — сообщил Рожков.

«До понедельника информация и соответствующие документы на этих спортсменов будут введены ПКР в систему управления спортивными данными (SDMS), поданы заявки на участие в квалификационных соревнованиях по горнолыжному спорту ( 5—8 ноября , Нидерланды), сноуборду ( 7—8 ноября , ОАЭ), лыжным гонкам и биатлону ( 7—17 декабря , Канада), прохождение международной функциональной классификации, оплаты лицензий», — добавил он.

15 сентября 2017 года Международный паралимпийский комитет (МПК) вновь открыл для ПКР доступ в систему SDMS для национальных паралимпийских комитетов по предоставлению документов на участников соревнований, проводимых под эгидой МПК.