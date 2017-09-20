ПКР отправит на утверждение в МПК форму российских спортсменов

В среду состоялось заседание рабочей группы ПКР по подготовке к Играм-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

«На заседании рабочей группы обсуждались эскизы экипировки общего назначения спортсменов-участников квалификационных соревнований, которые будут направлены ПКР в ближайшие дни на экспертизу в МПК», — сказал Рожков.

В начале сентября МПК обнародовал решение исполкома организации о продлении отстранения ПКР. Однако российские спортсмены по таким видам спорта, как биатлон, горные лыжи, лыжные гонки и сноуборд были допущены к отборочным соревнованиям, которые позволят им заработать лицензии для участия в Паралимпиаде 2018 года в нейтральном статусе.

Следующее заседание исполкома МПК, на котором будет рассмотрен вопрос восстановления ПКР, пройдет после заседания совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое намечено на 16 ноября. На нем будет рассмотрен вопрос приведения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в соответствие с международным кодексом, что является главным критерием в дорожной карте восстановления ПКР.