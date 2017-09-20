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https://sport.mail.ru/news/olympics/31070794/
20 сентября 2017, 18:42 | Олимпизм | ТАСС

Международный олимпийский комитет: Бубка опроверг обвинения в коррупции

МОСКВА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Член исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) и первый вице-президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Сергей Бубка опроверг обвинения в коррупции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МОК.

Ранее французская газета Le Monde сообщила, что Бубка перечислил $45 тыс. на счет офшорной компании New Mills Investments Ltd, бенефициаром которой является бывший казначей IAAF и президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев. Кроме того, по данным издания, за день до этого с данного счета был осуществлен перевод аналогичной суммы на счет компании, принадлежащей сыну бывшего президента IAAF Ламина Диака.

Балахничев в комментарии ТАСС заявил, что данные выплаты были связаны с развитием турнира «Звезды шеста», о законности платежа заявил СМИ и сам Бубка.

«Господин Бубка опроверг данные утверждения. Как только появилась подобная информация, то Бубка незамедлительно связался с комиссиями по этике IAAF и МОК», — сказал собеседник агентства.

В феврале 2015 года Балахничев ушел в отставку с поста президента ВФЛА после серии положительных допинг-проб российских легкоатлетов. В январе прошлого года комиссия IAAF по этике пожизненно отстранила Балахничева от обязанностей казначея организации. Его признали виновным в том, что он решил не привлекать к ответственности за употребление допинга легкоатлетку Лидию Шобухову, если она заплатит за его молчание. Также Балахничеву было поставлено в вину то, что он не предпринял действий по недопущению Шобуховой к участию в Олимпиаде 2012 года и марафоне в Чикаго 2012 года.

В августе 2017 года Спортивный арбитражный суд оставил в силе пожизненную дисквалификацию Балахничева, наложенную на него IAAF в январе 2016 года.
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