Международный олимпийский комитет: Бубка опроверг обвинения в коррупции
МОСКВА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Член исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) и первый
вице-президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Сергей Бубка опроверг обвинения в коррупции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МОК.
Ранее французская газета Le Monde сообщила, что Бубка перечислил $45 тыс. на счет офшорной компании New Mills Investments Ltd, бенефициаром которой является бывший казначей IAAF и президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев. Кроме того, по данным издания, за день до этого с данного счета был осуществлен перевод аналогичной суммы на счет компании, принадлежащей сыну бывшего президента IAAF Ламина Диака.
Балахничев в комментарии ТАСС заявил, что данные выплаты были связаны с развитием турнира «Звезды шеста», о законности платежа заявил СМИ и сам Бубка.
«Господин Бубка опроверг данные утверждения. Как только появилась подобная информация, то Бубка незамедлительно связался с комиссиями по этике IAAF и МОК», — сказал собеседник агентства.
В феврале 2015 года Балахничев ушел в отставку с поста президента ВФЛА после серии положительных
В августе 2017 года Спортивный арбитражный суд оставил в силе пожизненную дисквалификацию Балахничева, наложенную на него IAAF в январе 2016 года.
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