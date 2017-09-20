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https://sport.mail.ru/news/olympics/31067922/
20 сентября 2017, 15:17 | Олимпизм | Газета.Ру

Смолин обвинил экс-главу МПК в неравном подходе к спортсменам из разных стран

Вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Олег Смолин заявил, что российские спортсмены обязаны вернуться в паралимпийское движение на фоне всех обвинений в сторону британских сборных, передает RT.

<nobr>Вице-президент</nobr> Паралимпийского комитета России (<span class=error>ПКР</span>) Олег <span class=error>Смолин</span> заявил что российские спортсмены обязаны вернуться в паралимпийское движение на фоне всех обвинений в сторону британских сборных передает RT. Увеличить
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«Я бы хотел напомнить бывшему президенту Международного паралимпийского комитета Крэйвену русскую пословицу: “В чужом глазу соломину видеть, в своем — бревна не замечать”. Статья BBC подтверждает неравный подход к разным спортсменам и государствам. Это подтверждает мою версию, что отстранение российских спортсменов от Паралимпиады в Рио было результатом в том числе недобросовестной конкуренции. Как выяснилось, это было не единственное ее проявление. На мой взгляд, это должно восприниматься как еще один сигнал к тому, что надо возвращать россиян в паралимпийское движение», — сказал Смолин.

Ранее паралимпийская чемпионка по плаванию Олеся Владыкина заявила, что махинации британских спортсменов с системой классификации для нее не являются неожиданностью.
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IPC: Виновным в махинациях с классификацией спортсменам грозит отстранение на 2 года

IPC: Виновным в махинациях с классификацией спортсменам грозит отстранение на 2 года

МОСКВА, 20 сен — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Паралимпийцам, признанным виновными в махинациях с их классификацией, грозит отстранение на срок до двух лет, заявили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе Международного паралимпийского комитета (IPC).
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