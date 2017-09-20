Смолин обвинил экс-главу МПК в неравном подходе к спортсменам из разных стран

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«Я бы хотел напомнить бывшему президенту Международного паралимпийского комитета Крэйвену русскую пословицу: “В чужом глазу соломину видеть, в своем — бревна не замечать”. Статья BBC подтверждает неравный подход к разным спортсменам и государствам. Это подтверждает мою версию, что отстранение российских спортсменов от Паралимпиады в Рио было результатом в том числе недобросовестной конкуренции. Как выяснилось, это было не единственное ее проявление. На мой взгляд, это должно восприниматься как еще один сигнал к тому, что надо возвращать россиян в паралимпийское движение», — сказал Смолин.

Ранее паралимпийская чемпионка по плаванию Олеся Владыкина заявила, что махинации британских спортсменов с системой классификации для нее не являются неожиданностью.