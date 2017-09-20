IPC: Виновным в махинациях с классификацией спортсменам грозит отстранение на 2 года
МОСКВА, 20 сен —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Паралимпийцам, признанным виновными в махинациях с их классификацией, грозит отстранение на срок до двух лет, заявили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе Международного паралимпийского комитета (IPC).
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IPC сообщил, что открыты порядка десяти дел в отношении спортсменов или тренеров из разных стран, подозреваемых в махинациях с классификацией. Ранее британская вещательная корпорация
«IPC чрезвычайно серьезно относится ко всем обвинениям в манипуляции с классификациями, и каждый, кто будет признан виновным, может быть отстранен на срок до 2 лет, — сообщили в
Бронзовый призер Паралимпиады-2012 в Лондоне в эстафете 4×100 метров и обладательница серебра тех же Игр на дистанции 200 метров британка Бэтани Вудворд заявила
«IPC и World Para Athletics удивлены, что Бетани Вудворд планирует отдать медаль, так как мы не знаем о доказательствах, которыми она обладает и которые способны подвергнуть сомнению честность ее партнеров по команде или указать на то, что они неправильно были определены в этот класс», — говорится в заявлении IPC.
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