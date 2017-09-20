Отстранение России от Олимпиады-2018. Кому это NADO?

На минувшей неделе в Денвере собрались представители NADO и высказали предложение оставить Россию без Олимпийских игр 2018 года. Точнее, «чистых» российских спортсменов там видеть хотят, но исключительно под нейтральным флагом. Заявление основывалось, естественно, на антидопинговом расследовании по докладу Ричарда Макларена. А даже последние оправдательные вердикты в отношении целого ряда спортсменов из России не смогли повлиять на мнение 17 стран, включая Канаду, США и Великобританию.

Вот что говорится в обращении NADO Международному олимпийскому комитету на страницах британской газеты Guardian: «Невозможность тщательного расследования по делу допинга в российском спорте, а также употребления атлетами из России запрещенных препаратов во время Олимпиады-2014, создает опасность для “чистых” спортсменов. У нас есть серьезные сомнения на счет “чистоты” Игр-2018 из-за недостаточного тестирования за последнее время».

Объяснять все тонкости очередной истерии вокруг российских спортсменов выпало депутату Госдумы, олимпийской чемпионке Турина 2006, Светлане Журовой. Бывшая спортсменка заявила, что сейчас россияне — чище всех, а предъявить те же претензии, что и перед Олимпиадой в Сочи, будет крайне сложно. По ее словам, Международный олимпийский комитет просто не сможет обосновать очередное отстранение России от главного зимнего старта.

И правда, для запрета на участие нашей сборной в Олимпиаде в Пхенчхане Мировое антидопинговое агентство (WADA) будет вынуждено лишить Россию аккредитации. Это действительно очень серьезный шаг, для которого у организации просто нет аргументов. Большинство участников стартов в Сочи уже давно вне сборной, а ряд спортсменов понесли серьезное наказание. Ричард Макларен настаивал на факте государственной поддержки допинговой программы в России, но доказать это не удалось. В ответ на заявления, сейчас выходят законодательные инициативы от Госдумы РФ в отношении борьбы с допингом. После закона о склонении к принятию допинга планируется и пункт о возврате призовых и наград. Но как бы не боролись в нашей стране с допинговой болезнью, слишком свежа память о последних событиях, а образ «не очень чистой» сборной твердо укоренился в головах мировых представителей спорта.

Между тем, глава Олимпийского комитета России на сессии МОК в Лиме четко дал понять, что «Россия на играх будет с российским гимном и под российским флагом». Несмотря на заявления NADA, Мировое антидопинговое агентство позитивно оценивает работу российской стороны по борьбе с допингом. Поэтому призывы NADAк отстранению россиян вряд ли будут всерьез восприняты МОК.

Такого же мнения придерживается эксперт вышеупомянутого издания Guardian Шон Ингл. По его мнению, России дадут выступить на Олимпиаде в Южной Корее, даже если несколько спортсменов вновь получат дисквалификации из-за допинговых расследований.

Окончательное решение об участии российских спортсменов в Олимпийских играх в Пхенчхане еще не принято. Сами соревнования состоятся с 9 по 25 февраля 2018 года.