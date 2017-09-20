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20 сентября 2017, 13:26 | Олимпизм | БЕЛТА

Белорусских спортсменов будут тестировать на стрессоустойчивость

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусских спортсменов будут тестировать на стрессоустойчивость, сообщила на пресс-конференции заведующая лабораторией генетики человека Института генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси Ирма Моссэ, передает корреспондент БЕЛТА.

Генетическое тестирование позволяет определить сильные и слабые стороны спортсмена принять меры для того чтобы он достиг наилучших результатов предотвратить травмы. Увеличить
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«Сейчас во всем мире активно развивается генетика спорта. Это неудивительно, потому что успех спортсмена во многом зависит от его генотипа. Очень важно определить генетический потенциал человека и потом создать условия для реализации этого потенциала. Мы можем выяснить, есть ли у человека спортивный талант, сколько благоприятных для спорта аллелей в его генотипе. Выявляем и неблагоприятные для спорта генетические факторы, в том числе генетическую предрасположенность к профессиональным травмам. Наша последняя разработка — определение генетической составляющей психоэмоционального статуса спортсмена. Стрессоустойчивость тоже важна для достижения высоких результатов, так как спортсмены проходят через колоссальные физические и эмоциональные нагрузки. Пока эта разработка еще на стадии научного исследования, но, надеюсь, уже в следующем году мы начнем проводить тестирование на стрессоустойчивость», — сказала Ирма Моссэ.

Генетическое тестирование позволяет определить сильные и слабые стороны спортсмена, принять меры для того, чтобы он достиг наилучших результатов, предотвратить травмы. «Мы начали работу в 2009 году с генетического тестирования сборной по биатлону перед олимпиадой в Ванкувере. Врачи команды остались очень довольны нашими исследованиями. Всего за прошедшие годы мы протестировали более 500 спортсменов из 30 национальных команд. Эта информация позволяет врачам проводить своевременную коррекцию с учетом неблагоприятных генетических факторов, чтобы спортсмен оставался здоровым и продолжал выступать, а тренерам — правильно выстраивать тренировочный процесс», — отметила заведующая лабораторией.

В Республиканском центре геномных биотехнологий тестируют не только именитых спортсменов, но и начинающих. «Генетическое тестирование помогает отобрать лучших, выявить спортивный талант у детей. Многие родители, которые знают о наших возможностях, приводят своих детей, которых хотят определить в какую-нибудь спортивную секцию. И мы делаем генетический паспорт, определяем, есть ли у этого ребенка талант, есть ли у него возможность в будущем попасть в сборную и показать высокие результаты или лучше заниматься спортом только для себя. Мы также можем определить, является ли ребенок спринтером, стайером или командным игроком, подсказать, в какой спортивной сфере его способности разовьются наилучшим образом», — добавила Ирма Моссэ.

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