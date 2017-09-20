Белорусских спортсменов будут тестировать на стрессоустойчивость

«Сейчас во всем мире активно развивается генетика спорта. Это неудивительно, потому что успех спортсмена во многом зависит от его генотипа. Очень важно определить генетический потенциал человека и потом создать условия для реализации этого потенциала. Мы можем выяснить, есть ли у человека спортивный талант, сколько благоприятных для спорта аллелей в его генотипе. Выявляем и неблагоприятные для спорта генетические факторы, в том числе генетическую предрасположенность к профессиональным травмам. Наша последняя разработка — определение генетической составляющей психоэмоционального статуса спортсмена. Стрессоустойчивость тоже важна для достижения высоких результатов, так как спортсмены проходят через колоссальные физические и эмоциональные нагрузки. Пока эта разработка еще на стадии научного исследования, но, надеюсь, уже в следующем году мы начнем проводить тестирование на стрессоустойчивость», — сказала Ирма Моссэ.

Генетическое тестирование позволяет определить сильные и слабые стороны спортсмена, принять меры для того, чтобы он достиг наилучших результатов, предотвратить травмы. «Мы начали работу в 2009 году с генетического тестирования сборной по биатлону перед олимпиадой в Ванкувере. Врачи команды остались очень довольны нашими исследованиями. Всего за прошедшие годы мы протестировали более 500 спортсменов из 30 национальных команд. Эта информация позволяет врачам проводить своевременную коррекцию с учетом неблагоприятных генетических факторов, чтобы спортсмен оставался здоровым и продолжал выступать, а тренерам — правильно выстраивать тренировочный процесс», — отметила заведующая лабораторией.