IPC расследует менее 10 дел в связи с манипуляциями паралимпийцев по классификации
МОСКВА, 20 сен —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Международный паралимпийский комитет (IPC) ведет расследование по менее чем десяти делам в связи с манипуляциями паралимпийцев относительно своей классификации, сообщил агентству «Р-Спорт» директор IPC по связям со СМИ и общественностью Крэйг Спенс.
Как сообщила британская
«В настоящее время IPC расследует менее десяти дел, связанных с возможными махинациями в классификации со стороны тренеров и/или спортсменов. Тренеры и спортсмены, о которых идет речь, представляют разные страны», — сообщил Спенс.
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