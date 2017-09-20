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https://sport.mail.ru/news/olympics/31066072/
20 сентября 2017, 13:16 | Олимпизм | Р-Спорт

IPC расследует менее 10 дел в связи с манипуляциями паралимпийцев по классификации

МОСКВА, 20 сен — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Международный паралимпийский комитет (IPC) ведет расследование по менее чем десяти делам в связи с манипуляциями паралимпийцев относительно своей классификации, сообщил агентству «Р-Спорт» директор IPC по связям со СМИ и общественностью Крэйг Спенс.

Как сообщила британская Би-би-си, некоторые паралимпийцы преувеличили степень своей инвалидности, чтобы иметь возможность попасть в более слабый класс на соревнованиях. В частности, человек, имеющий отношение к распределению паралимпийцев по классам, анонимно рассказал, что некоторые спортсмены пошли на операции по уменьшению конечностей, чтобы соревноваться среди спортсменов без рук и ног.

«В настоящее время IPC расследует менее десяти дел, связанных с возможными махинациями в классификации со стороны тренеров и/или спортсменов. Тренеры и спортсмены, о которых идет речь, представляют разные страны», — сообщил Спенс.
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