IPC расследует менее 10 дел в связи с манипуляциями паралимпийцев по классификации

Как сообщила британская Би-би-си, некоторые паралимпийцы преувеличили степень своей инвалидности, чтобы иметь возможность попасть в более слабый класс на соревнованиях. В частности, человек, имеющий отношение к распределению паралимпийцев по классам, анонимно рассказал, что некоторые спортсмены пошли на операции по уменьшению конечностей, чтобы соревноваться среди спортсменов без рук и ног.

«В настоящее время IPC расследует менее десяти дел, связанных с возможными махинациями в классификации со стороны тренеров и/или спортсменов. Тренеры и спортсмены, о которых идет речь, представляют разные страны», — сообщил Спенс.