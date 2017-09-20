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https://sport.mail.ru/news/olympics/31066063/
20 сентября 2017, 13:13 | Олимпизм | ТАСС

Терентьев: Комиссия спортсменов МПК еще в марте указывала на махинации британцев

МОСКВА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Комиссия спортсменов Международного паралимпийского комитета (МПК) обращала внимание на возможные махинации с классификациями британских паралимпийцев еще в марте. Об этом ТАСС рассказал член комиссии спортсменов МПК Михаил Терентьев.

Вещательная корпорация Би-би-си во вторник опубликовала материал, в котором говорится о том, что несколько британских паралимпийцев умышленно преувеличивали свою инвалидность, чтобы соревноваться в более слабых классах.

«Сейчас к этой публикации много внимания, но подобные истории иногда прорывались. В марте этого года комиссия спортсменов обсуждала злоупотребление в плавании некоторыми спортсменами и тренерами Великобритании. Говорилось о том, что сейчас достаточно тяжело квалифицировать спортсменов с ДЦП и о необходимости поиска разрешения этой проблемы», — сказал Терентьев.

«Но вообще эта тема не публичная, она должна обсуждаться на уровне специалистов. При этом одного медицинского образования не достаточно, необходим определенный опыт, чтобы понять, “косит” человек или нет. Потому что даже медики не всегда могут сказать, в какой класс определить спортсмена», — отметил он.

Собеседник агентства отметил, что до сих пор не существует четкого регламента, на основе которого классификация спортсмена может быть оспорена. «Но я бы не сказал, что эта тема не находится в поле внимания Международного паралимпийского комитета. Специальный комитет в организации довольно регулярно обсуждает систему классификации», — отметил Терентьев.

В статье Би-би-си говорится, что некоторые спортсмены делают себе операции по уменьшению конечностей, чтобы соревноваться с атлетами, у которых нет рук и ног. Также распространена практика, когда спортсмен соревнуется на инвалидной коляске, тогда как в обычной жизни он ее не использует.
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