Тренер Громова: Махинации с классификацией в паралимпийском спорте страшнее допинга

Вещательная корпорация BBC опубликовала материал, в котором говорится о том, что несколько британских паралимпийцев умышленно преувеличивали свою инвалидность, чтобы соревноваться в более слабых классах.

«Проблема огромная, и она есть во многих странах, где спортсмены немного обманывают классификаторов и получают класс ниже, чем есть на самом деле. Это позволяет им показывать более высокие результаты, завоевывать медали. На мой взгляд, в паралимпийском спорте эта проблема гораздо важнее, чем проблема допинга: достаточно один раз обмануть и после тебе хорошо живется», — сказала Громова.

«Разрешить этот вопрос можно, на это есть медицина и наука. Мы предлагаем варианты, но в Международном паралимпийском комитете вечно все находится на обсуждении. Они то думают, то слушают, но ничего не делают», — подчеркнула она.

В статье BBC говорится, что согласно утверждению журналистов, некоторые спортсмены делают себе операции по уменьшению конечностей, чтобы соревноваться с атлетами, у которых нет рук и ног. Также распространена практика, когда спортсмен соревнуется на инвалидной коляске, тогда как в обычной жизни он ее не использует.