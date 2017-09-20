Фонд поддержки олимпийцев дополнительно поощрит российских призеров Игр в Пхенчхане

Во вторник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о денежном вознаграждении российским спортсменам, которые завоюют медали зимних Олимпиады и Паралимпиады 2018 года: 4 млн рублей за золотую медаль, 2,5 млн — за серебряную, 1,7 млн — за бронзовую.

«Прошло заседание наблюдательного совета фонда под руководством Дмитрия Анатольевича Медведева. Принято решение, что Фонд поддержки олимпийцев будет участвовать в поощрении олимпийцев на уровне принятых государством решений. То есть поддержка фонда будет примерно в таких же параметрах, что и решение правительства — может быть, с некоторыми изменениями и уточнениями», — сказал Кулаковский.

Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля, Паралимпиада — с 9 по 18 марта.