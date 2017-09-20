Ганус: Все «грязные» спортсмены скоро будут выявлены и закончат карьеру
МОСКВА, 20 сен —
Р-Спорт, Александр Рогулев, Вероника Столбунова. Благодаря современным способам и срокам проверки скоро все принимающие допинг спортсмены будут выявлены и закончат карьеру, задача Российского антидопингового агентства (РУСАДА) — объяснить, что принимать запрещенные препараты невыгодно, заявил в интервью агентству «Р-Спорт» генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.
Ранее глава комиссии МОК Денис Освальд заявлял, что около 10% из 1100
«Современные средства и способы определения допинга развиваются настолько стремительно, а глубина проверки 10 лет настолько велика, что в ближайшее время “грязные” спортсмены будут идентифицированы и закончат свою карьеру», — сказал Ганус.
«Одна из наших задач — как раз достучаться и объяснить, что это (принимать допинг) невыгодно, — продолжил Ганус. — Тренер должен быть заинтересован в “чистоте”, потому что он ведет спортсмена и каждый спортсмен — его достижение. Все должны понимать, что научный прогресс развивается стремительно, хотя понятно, что развиваются и допинговые средства. Но средства идентификации развиваются очень быстро. И уже к 2020 году, может и быстрее, будут определяться все виды и формы допинга».
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