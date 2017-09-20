Ганус: Все «грязные» спортсмены скоро будут выявлены и закончат карьеру

Ранее глава комиссии МОК Денис Освальд заявлял, что около 10% из 1100 допинг-проб, взятых на Олимпийских играх 2008 и 2012 годов, дали положительный результат по итогам перепроверки, около 100 атлетов было дисквалифицировано, 75 человек лишили медалей.

«Современные средства и способы определения допинга развиваются настолько стремительно, а глубина проверки 10 лет настолько велика, что в ближайшее время “грязные” спортсмены будут идентифицированы и закончат свою карьеру», — сказал Ганус.

«Одна из наших задач — как раз достучаться и объяснить, что это (принимать допинг) невыгодно, — продолжил Ганус. — Тренер должен быть заинтересован в “чистоте”, потому что он ведет спортсмена и каждый спортсмен — его достижение. Все должны понимать, что научный прогресс развивается стремительно, хотя понятно, что развиваются и допинговые средства. Но средства идентификации развиваются очень быстро. И уже к 2020 году, может и быстрее, будут определяться все виды и формы допинга».