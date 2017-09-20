Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/olympics/31061788/
20 сентября 2017, 8:14 | Олимпизм | Р-Спорт

Ганус: Все «грязные» спортсмены скоро будут выявлены и закончат карьеру

МОСКВА, 20 сен — Р-Спорт, Александр Рогулев, Вероника Столбунова. Благодаря современным способам и срокам проверки скоро все принимающие допинг спортсмены будут выявлены и закончат карьеру, задача Российского антидопингового агентства (РУСАДА) — объяснить, что принимать запрещенные препараты невыгодно, заявил в интервью агентству «Р-Спорт» генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.

Ранее глава комиссии МОК Денис Освальд заявлял, что около 10% из 1100 допинг-проб, взятых на Олимпийских играх 2008 и 2012 годов, дали положительный результат по итогам перепроверки, около 100 атлетов было дисквалифицировано, 75 человек лишили медалей.

«Современные средства и способы определения допинга развиваются настолько стремительно, а глубина проверки 10 лет настолько велика, что в ближайшее время “грязные” спортсмены будут идентифицированы и закончат свою карьеру», — сказал Ганус.

«Одна из наших задач — как раз достучаться и объяснить, что это (принимать допинг) невыгодно, — продолжил Ганус. — Тренер должен быть заинтересован в “чистоте”, потому что он ведет спортсмена и каждый спортсмен — его достижение. Все должны понимать, что научный прогресс развивается стремительно, хотя понятно, что развиваются и допинговые средства. Но средства идентификации развиваются очень быстро. И уже к 2020 году, может и быстрее, будут определяться все виды и формы допинга».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Олимпийских игр

Ганус заявил, что в РУСАДА «нет отдела доносчиков или осведомителей»

Ганус заявил, что в РУСАДА «нет отдела доносчиков или осведомителей»

МОСКВА, 20 сен — Р-Спорт, Вероника Столбунова, Александр Рогулев. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил в интервью агентству «Р-Спорт», что в его организации «нет отдела доносчиков или осведомителей», а есть отдел по расследованиям.
Еще 7 новостей  Все новости
19 сентября

Липницкая рассказала о своей анорексии и «фейковом» отце

Киркоров, Лобода, Лазарев, Билан: все звёзды на приеме Плющенко и Рудковской

Спортсмена, вступившегося за девушек, зарезал пьяный мужчина