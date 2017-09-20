Ганус заявил, что в РУСАДА «нет отдела доносчиков или осведомителей»

Ранее министр спорта РФ Павел Колобков заявлял, что в РУСАДА создан отдел по работе с информаторами.

«Хочу акцентировать внимание на том, что нет у нас отдела доносчиков или осведомителей, у нас есть отдел расследований (нарушений антидопинговых правил). Более того, это бросает даже какой-то другой оттенок», — сказал Ганус.

«Мы все знаем, как у нас к сексотам (секретным сотрудникам) относятся в стране. Но здесь другая миссия, здесь вопрос заключается в том, что когда возникают несправедливые проявления, связанные с любыми видами допинга, то любое заинтересованное лицо — будь то родитель спортсмена, сам спортсмен, тренер — имеет возможность связаться и сообщить о данном факте», — добавил он.