Ганус заявил, что в РУСАДА «нет отдела доносчиков или осведомителей»
МОСКВА, 20 сен —
Р-Спорт, Вероника Столбунова, Александр Рогулев. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил в интервью агентству «Р-Спорт», что в его организации «нет отдела доносчиков или осведомителей», а есть отдел по расследованиям.
Ранее министр спорта РФ Павел Колобков заявлял, что в РУСАДА создан отдел по работе с информаторами.
«Хочу акцентировать внимание на том, что нет у нас отдела доносчиков или осведомителей, у нас есть отдел расследований (нарушений антидопинговых правил). Более того, это бросает даже
«Мы все знаем, как у нас к сексотам (секретным сотрудникам) относятся в стране. Но здесь другая миссия, здесь вопрос заключается в том, что когда возникают несправедливые проявления, связанные с любыми видами допинга, то любое заинтересованное лицо — будь то родитель спортсмена, сам спортсмен, тренер — имеет возможность связаться и сообщить о данном факте», — добавил он.
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