Южная Корея передала в ООН проект резолюции об олимпийском перемирии
ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Республика Корея передала в ООН проект резолюции об олимпийском перемирии. Об этом сообщил в среду журналистам представитель администрации президента страны Мун Чжэ Ина по итогам его встречи с главой Международного олимпийского комитета Томасом Бахом, передает агентство Reuters.
«В соответствии с традицией, Южная Корея направила в ООН проект резолюции об олимпийском перемирии, которое должно начаться перед зимними Играми в Пхенчхане. Голосование по документу состоится в Генеральной Ассамблее 13 ноября», — отмечает агентство.
Олимпиада 2018 года пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. В настоящее время ситуация на Корейском полуострове остается напряженной
Традиция заключения перемирия на время спортивных состязаний уходит корнями в античную историю. Зародившись в Древней Греции в VIII веке до н. э., она давала возможность спортсменам безопасно прибыть к месту состязаний, а затем вернуться домой. В 1992 году с призывом соблюдать олимпийское перемирие выступил Международный олимпийский комитет. Спустя год эту инициативу поддержала Генеральная Ассамблея ООН, принявшая резолюцию 48/11.
С тех пор каждые два года — перед зимней и летней Олимпиадами —
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter