Южная Корея передала в ООН проект резолюции об олимпийском перемирии

«В соответствии с традицией, Южная Корея направила в ООН проект резолюции об олимпийском перемирии, которое должно начаться перед зимними Играми в Пхенчхане. Голосование по документу состоится в Генеральной Ассамблее 13 ноября», — отмечает агентство.

Олимпиада 2018 года пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. В настоящее время ситуация на Корейском полуострове остается напряженной из-за проведенного КНДР 3 сентября ядерного испытания и пусков баллистических ракет.

Традиция заключения перемирия на время спортивных состязаний уходит корнями в античную историю. Зародившись в Древней Греции в VIII веке до н. э., она давала возможность спортсменам безопасно прибыть к месту состязаний, а затем вернуться домой. В 1992 году с призывом соблюдать олимпийское перемирие выступил Международный олимпийский комитет. Спустя год эту инициативу поддержала Генеральная Ассамблея ООН, принявшая резолюцию 48/11.