Президент Южной Кореи дал гарантии безопасности при проведении Олимпиады-2018

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«Мы хорошо понимаем, что у МОК и всего мира возникают проблемы из-за Корейского полуострова. Успешное проведение Олимпиады позволит устранить беспокойство по поводу безопасности и продемонстрирует мир и стабильность в регионе», — сказал Мун Чжэ Ин на встрече с главой МОК Томасом Бахом в Нью-Йорке.

КНДР в сентябре провела ядерное испытание и очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над северным японским островом Хоккайдо в сторону Тихого океана. В ответ на провокационные действия Пхеньяна Совет Безопасности ООН принял резолюцию, ужесточающую санкции против страны. В МИД КНДР заявили, что полностью отвергают новый пакет рестрикций.

Олимпиада 2018 года пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.