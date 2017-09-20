Президент Южной Кореи дал гарантии безопасности при проведении Олимпиады-2018
ТАСС, 20 сентября. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин гарантировал Международному олимпийскому комитету (МОК), что Игры 2018 года пройдут на высочайшем уровне с точки зрения безопасности, несмотря на обострение ситуации на Корейском полуострове. Слова главы государства приводит Reuters.
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«Мы хорошо понимаем, что у МОК и всего мира возникают проблемы
КНДР в сентябре провела ядерное испытание и очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над северным японским островом Хоккайдо в сторону Тихого океана. В ответ на провокационные действия Пхеньяна Совет Безопасности ООН принял резолюцию, ужесточающую санкции против страны. В МИД КНДР заявили, что полностью отвергают новый пакет рестрикций.
Олимпиада 2018 года пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
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