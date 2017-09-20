Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/olympics/31060974/
20 сентября 2017, 7:55 | Олимпизм | ТАСС

Президент Южной Кореи дал гарантии безопасности при проведении Олимпиады-2018

ТАСС, 20 сентября. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин гарантировал Международному олимпийскому комитету (МОК), что Игры 2018 года пройдут на высочайшем уровне с точки зрения безопасности, несмотря на обострение ситуации на Корейском полуострове. Слова главы государства приводит Reuters.

<em>ТАСС 20 сентября. </em>Президент Южной Кореи <span class=error>Мун</span> <span class=error>Чжэ</span> Ин гарантировал Международному олимпийскому комитету (МОК) что Игры 2018 года пройдут на высочайшем уровне с точки зрения безопасности несмотря на обострение ситуации на Корейском полуострове. Слова главы государства приводит Reuters. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Мы хорошо понимаем, что у МОК и всего мира возникают проблемы из-за Корейского полуострова. Успешное проведение Олимпиады позволит устранить беспокойство по поводу безопасности и продемонстрирует мир и стабильность в регионе», — сказал Мун Чжэ Ин на встрече с главой МОК Томасом Бахом в Нью-Йорке.

КНДР в сентябре провела ядерное испытание и очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над северным японским островом Хоккайдо в сторону Тихого океана. В ответ на провокационные действия Пхеньяна Совет Безопасности ООН принял резолюцию, ужесточающую санкции против страны. В МИД КНДР заявили, что полностью отвергают новый пакет рестрикций.

Олимпиада 2018 года пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Олимпийских игр

Южная Корея передала в ООН проект резолюции об олимпийском перемирии

Южная Корея передала в ООН проект резолюции об олимпийском перемирии

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Республика Корея передала в ООН проект резолюции об олимпийском перемирии. Об этом сообщил в среду журналистам представитель администрации президента страны Мун Чжэ Ина по итогам его встречи с главой Международного олимпийского комитета Томасом Бахом, передает агентство Reuters.
Еще 2 новости  Все новости

Базаревич останется на посту главного тренера сборной России по баскетболу

Четыре гола Месси позволили "Барселоне" разгромить "Эйбар" в чемпионате Испании

Брюссель может быть исключен из числа городов - хозяев ЧЕ-2020 по футболу

Гамба: все призеры чемпионата России по дзюдо выступят на международных турнирах