РУСАДА намерено обеспечить полноценный допинг-контроль всех российских участников ОИ-2018
МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) осознает всю важность антидопинговой работы с российскими спортсменами, претендующими на участие в зимних Играх-2018 и намерено обеспечить полноценный
допинг-контроль всех будущих олимпийцев. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус.
«Очень важно понимать, что мы находимся в предолимпийском периоде, — сказал Ганус. — Мы заинтересованы в том, чтобы обеспечить нормальную подготовку российской команды к Играм-2018. Поэтому мы сейчас стараемся обеспечить реализацию целого комплекса мер по забору проб и планированию допинг-тестирования».
Ганус занял пост генерального директора РУСАДА 31 августа после того, как его кандидатуру, предложенную наблюдательным советом, поддержали учредители РУСАДА — Олимпийский комитет России и Паралимпийский комитет России.
«На самом деле, сделано очень многое, — отметил Ганус. — В РУСАДА работает новая команда, и ВАДА помогает нам в организации работы. Мы уже допущены к планированию тестирования и отбору
Олимпийские игры — 2018 пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане.
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