РУСАДА намерено обеспечить полноценный допинг-контроль всех российских участников ОИ-2018

«Очень важно понимать, что мы находимся в предолимпийском периоде, — сказал Ганус. — Мы заинтересованы в том, чтобы обеспечить нормальную подготовку российской команды к Играм-2018. Поэтому мы сейчас стараемся обеспечить реализацию целого комплекса мер по забору проб и планированию допинг-тестирования».

Ганус занял пост генерального директора РУСАДА 31 августа после того, как его кандидатуру, предложенную наблюдательным советом, поддержали учредители РУСАДА — Олимпийский комитет России и Паралимпийский комитет России.

«На самом деле, сделано очень многое, — отметил Ганус. — В РУСАДА работает новая команда, и ВАДА помогает нам в организации работы. Мы уже допущены к планированию тестирования и отбору допинг-проб, и это очень серьезный шаг вперед. Дальнейшая наша работа направлена на расширение функциональных возможностей, но и сейчас мы фактически ведем полноценную работу — у нас сейчас работает и отдел анализа, и отдел расследования. Все функциональные подразделения выполняют свою работу».

Олимпийские игры — 2018 пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане.