Индийские спортсмены не попали на Азиаду из-за туркменских чиновников

«Не смогли поехать только команды по баскетболу и тхэквондо. А все остальные поехали. Эти спортсмены не смогли поехать, потому что разрешительные документы из Туркмении прислали слишком поздно», — отметил представитель министерства спорта Индии.

Между тем, уточнил индийский чиновник, часть ответственности за сложившуюся из-за бюрократических проволочек неприятную ситуацию все же лежит на индийской стороне. В чем именно она заключается, он пояснять не стал.

Ранее в прессе появилась информация о том, что 106 спортсменов из Индии не смогли прибыть на Азиаду-2017 по причине того, что не были допущены на авиарейс «Дели — Ашхабад».

«На официальном сайте пятых Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам изначально было заявлено участие около 230 индийских спортсменов. 18 сентября на сайте указаны имена 211 атлетов. Но не ясно кто именно не приехал, так как в списках все еще есть команды по баскетболу и тхеквондо», — резюмировало издание.

ИА REGNUM напоминает, что 17 сентября 2017 года в столице Туркмении стартовали пятые Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Участие в Азиаде принимают 4066 спортсменов из 62 стран Азии и Океании, также под флагом Олимпийского совета Азии выступает команда беженцев.