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https://sport.mail.ru/news/olympics/31055182/
19 сентября 2017, 15:06 | Олимпизм | ИА REGNUM

Индийские спортсмены не попали на Азиаду из-за туркменских чиновников

Свыше 100 спортсменов из Индии не смогли прибыть в Туркмению для участия в пятых Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам, поскольку не получили разрешения от туркменистанской стороны на участие в состязаниях. Об этом сообщило радио «Азатлык».

«Не смогли поехать только команды по баскетболу и тхэквондо. А все остальные поехали. Эти спортсмены не смогли поехать, потому что разрешительные документы из Туркмении прислали слишком поздно», — отметил представитель министерства спорта Индии.

Между тем, уточнил индийский чиновник, часть ответственности за сложившуюся из-за бюрократических проволочек неприятную ситуацию все же лежит на индийской стороне. В чем именно она заключается, он пояснять не стал.

Ранее в прессе появилась информация о том, что 106 спортсменов из Индии не смогли прибыть на Азиаду-2017 по причине того, что не были допущены на авиарейс «Дели — Ашхабад».

«На официальном сайте пятых Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам изначально было заявлено участие около 230 индийских спортсменов. 18 сентября на сайте указаны имена 211 атлетов. Но не ясно кто именно не приехал, так как в списках все еще есть команды по баскетболу и тхеквондо», — резюмировало издание.

ИА REGNUM напоминает, что 17 сентября 2017 года в столице Туркмении стартовали пятые Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Участие в Азиаде принимают 4066 спортсменов из 62 стран Азии и Океании, также под флагом Олимпийского совета Азии выступает команда беженцев.

На кону стоят 1844 медали, которые будут разыграны в 21 спортивной дисциплине: конном спорте, велогонкам на треке, легкой атлетике, тяжелой атлетике, плавании на 50 метров, футзале, баскетболе 3 на 3, теннисе, спортивных танцах, бильярде, боулинге, шахматах, тайском боксе, тхэквондо, кикбоксинге, джиу-джитсу, самбо, борьбе на поясах, борьбе кураш, спортивной борьбе и традиционной борьбе. В качестве почетных гостей на это международное спортивное мероприятие в Ашхабад прибыли лидеры Армении Серж Саргсян, Афганистана Ашраф Гани, Казахстана Нурсултан Назарбаев, Молдавии Игорь Додон, Пакистана Мамнун Хусейн, Таджикистана Эмомали Рахмон, Узбекистана Шавкат Мирзиёев, а также председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко и глава Татарии Рустам Минниханов.
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