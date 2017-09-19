Индийские спортсмены не попали на Азиаду из-за туркменских чиновников
Свыше 100 спортсменов из Индии не смогли прибыть в Туркмению для участия в пятых Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам, поскольку не получили разрешения от туркменистанской стороны на участие в состязаниях. Об этом сообщило радио «Азатлык».
«Не смогли поехать только команды по баскетболу и тхэквондо. А все остальные поехали. Эти спортсмены не смогли поехать, потому что разрешительные документы из Туркмении прислали слишком поздно», — отметил представитель министерства спорта Индии.
Между тем, уточнил индийский чиновник, часть ответственности за сложившуюся
Ранее в прессе появилась информация о том, что 106 спортсменов из Индии не смогли прибыть на Азиаду-2017 по причине того, что не были допущены на авиарейс «Дели — Ашхабад».
«На официальном сайте пятых Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам изначально было заявлено участие около 230 индийских спортсменов. 18 сентября на сайте указаны имена 211 атлетов. Но не ясно кто именно не приехал, так как в списках все еще есть команды по баскетболу и тхеквондо», — резюмировало издание.
ИА REGNUM напоминает, что 17 сентября 2017 года в столице Туркмении стартовали пятые Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Участие в Азиаде принимают 4066 спортсменов из 62 стран Азии и Океании, также под флагом Олимпийского совета Азии выступает команда беженцев.
На кону стоят 1844 медали, которые будут разыграны в 21 спортивной дисциплине: конном спорте, велогонкам на треке, легкой атлетике, тяжелой атлетике, плавании на 50 метров, футзале, баскетболе 3 на 3, теннисе, спортивных танцах, бильярде, боулинге, шахматах, тайском боксе, тхэквондо, кикбоксинге,
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