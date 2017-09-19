Представлена новая экипировка сборных команд России на 2017−2018 годы

Компания с 2003 года предоставляет экипировочные комплекты Центру спортивной подготовки сборных команд России для 200 команд в 60 видах спорта.

В мероприятии приняли участие заместитель министра спорта Марина Томилова, генеральный директор компании «Форвард» Виталий Цыганков, директор Центра спортивной подготовки сборных команд России Александр Кравцов, член президиума Совета по физической культуре и спорту при президенте России Мария Киселева и известные спортсмены, в том числе победители и призеры Олимпийских игр.

Также в рамках мероприятия состоялся показ коллекции экипировки.