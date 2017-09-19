Представлена новая экипировка сборных команд России на 2017−2018 годы
МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Новая экипировка компании «Форвард» для национальных сборных команд России на 2017−2018 годы представлена в Москве. Презентация состоялась в информационном агентстве ТАСС.
Компания с 2003 года предоставляет экипировочные комплекты Центру спортивной подготовки сборных команд России для 200 команд в 60 видах спорта.
В мероприятии приняли участие заместитель министра спорта Марина Томилова, генеральный директор компании «Форвард» Виталий Цыганков, директор Центра спортивной подготовки сборных команд России Александр Кравцов, член президиума Совета по физической культуре и спорту при президенте России Мария Киселева и известные спортсмены, в том числе победители и призеры Олимпийских игр.
Также в рамках мероприятия состоялся показ коллекции экипировки.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter