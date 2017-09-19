Кабмин РФ выделит 2,2 млрд руб на 2 спортивных объекта к Универсиаде в Красноярске

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Подписанным распоряжением распределена часть зарезервированных средств в размере 2227 миллионов рублей на софинансирование строительства комплекса горнолыжных трасс, реставрацию стадиона имени Ленинского комсомола, увеличение финансирования реконструкции Дворца спорта имени Ивана Ярыгина», — говорится в документе.

Документ рассмотрен и одобрен на заседании правительства Российской Федерации 13 сентября 2017 года.

XXIX всемирная зимняя Универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. Программа игр включает в себя соревнования по 11 видам спорта.