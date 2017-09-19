Кабмин РФ выделит 2,2 млрд руб на 2 спортивных объекта к Универсиаде в Красноярске
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Правительство РФ выделит более 2,2 миллиардов рублей, зарезервированных ранее в рамках подготовки зимней Универсиаде 2019 года в Красноярске, на строительство и реконструкцию двух спортивных объектов, а также на увеличение финансирования по одному из определенных ранее объектов, сообщается на сайте кабмина.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Подписанным распоряжением распределена часть зарезервированных средств в размере 2227 миллионов рублей на софинансирование строительства комплекса горнолыжных трасс, реставрацию стадиона имени Ленинского комсомола, увеличение финансирования реконструкции Дворца спорта имени Ивана Ярыгина», — говорится в документе.
Документ рассмотрен и одобрен на заседании правительства Российской Федерации 13 сентября 2017 года.
XXIX всемирная зимняя Универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. Программа игр включает в себя соревнования по 11 видам спорта.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter