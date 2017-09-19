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19 сентября 2017, 8:47 | Олимпизм | Р-Спорт

Кабмин РФ выделит 2,2 млрд руб на 2 спортивных объекта к Универсиаде в Красноярске

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Правительство РФ выделит более 2,2 миллиардов рублей, зарезервированных ранее в рамках подготовки зимней Универсиаде 2019 года в Красноярске, на строительство и реконструкцию двух спортивных объектов, а также на увеличение финансирования по одному из определенных ранее объектов, сообщается на сайте кабмина.

<em>МОСКВА 19 <span class=error>сен</span> — <span class=error>РИА</span> Новости. </em>Правительство РФ выделит более 22 миллиардов рублей зарезервированных ранее в рамках подготовки зимней Универсиаде 2019 года в Красноярске на строительство и реконструкцию двух спортивных объектов а также на увеличение финансирования по одному из определенных ранее объектов сообщается на сайте <span class=error>кабмина</span>. Увеличить
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«Подписанным распоряжением распределена часть зарезервированных средств в размере 2227 миллионов рублей на софинансирование строительства комплекса горнолыжных трасс, реставрацию стадиона имени Ленинского комсомола, увеличение финансирования реконструкции Дворца спорта имени Ивана Ярыгина», — говорится в документе.

Документ рассмотрен и одобрен на заседании правительства Российской Федерации 13 сентября 2017 года.

XXIX всемирная зимняя Универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. Программа игр включает в себя соревнования по 11 видам спорта.
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Кабмин выделил 1,5 млрд рублей на строительство спортивных объектов на Алтае, в Туве и КЧР

Кабмин выделил 1,5 млрд рублей на строительство спортивных объектов на Алтае, в Туве и КЧР

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении около 1,5 млрд рублей на реконструкцию и строительство спортивных объектов в Республике Алтай, Карачаево-Черкесии и Туве. Соответствующий документ опубликован во вторник на сайте кабмина.
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