Кабмин выделил 1,5 млрд рублей на строительство спортивных объектов на Алтае, в Туве и КЧР

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В пояснительной записке к документу отмечается, что в 2017 году предусмотрено предоставление субсидий из федерального бюджета на софинансирование капитальных вложений в «объекты государственной собственности субъектов Федерации, не включенные в федеральные целевые программы, в рамках государственной программы “Развитие физической культуры и спорта” в размере 1499,5 млн рублей».

«Подписанным распоряжением эти средства распределяются на реконструкцию стадиона “Нарт” в городе Черкесске (Карачаево-Черкесская Республика) — 651,9 млн рублей, строительство спортивно-оздоровительного комплекса “Атлант” (Республика Алтай) — 367,6 млн рублей, спортивно- культурного центра (Республика Тыва) — 480 млн рублей», — говорится в записке.