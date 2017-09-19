Кабмин выделил 1,5 млрд рублей на строительство спортивных объектов на Алтае, в Туве и КЧР
МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении около 1,5 млрд рублей на реконструкцию и строительство спортивных объектов в Республике Алтай, Карачаево-Черкесии и Туве. Соответствующий документ опубликован во вторник на сайте кабмина.
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В пояснительной записке к документу отмечается, что в 2017 году предусмотрено предоставление субсидий из федерального бюджета на софинансирование капитальных вложений в «объекты государственной собственности субъектов Федерации, не включенные в федеральные целевые программы, в рамках государственной программы “Развитие физической культуры и спорта” в размере 1499,5 млн рублей».
«Подписанным распоряжением эти средства распределяются на реконструкцию стадиона “Нарт” в городе Черкесске (Карачаево-Черкесская Республика) — 651,9 млн рублей, строительство
Многофункциональный стадион «Нарт» на 8 тыс. 960 мест был построен в 1972 году. Строительство
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