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19 сентября 2017, 8:26 | Олимпизм | ТАСС

Кабмин выделил 1,5 млрд рублей на строительство спортивных объектов на Алтае, в Туве и КЧР

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении около 1,5 млрд рублей на реконструкцию и строительство спортивных объектов в Республике Алтай, Карачаево-Черкесии и Туве. Соответствующий документ опубликован во вторник на сайте кабмина.

<em>МОСКВА 19 сентября. /ТАСС/. </em><nobr>Премьер-министр</nobr> России Дмитрий <span class=error>Медведев</span> подписал распоряжение о распределении около 15 млрд рублей на реконструкцию и строительство спортивных объектов в Республике Алтай <nobr>Карачаево-Черкесии</nobr> и Туве. Соответствующий документ опубликован во вторник на сайте <span class=error>кабмина</span>. Увеличить
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В пояснительной записке к документу отмечается, что в 2017 году предусмотрено предоставление субсидий из федерального бюджета на софинансирование капитальных вложений в «объекты государственной собственности субъектов Федерации, не включенные в федеральные целевые программы, в рамках государственной программы “Развитие физической культуры и спорта” в размере 1499,5 млн рублей».

«Подписанным распоряжением эти средства распределяются на реконструкцию стадиона “Нарт” в городе Черкесске (Карачаево-Черкесская Республика) — 651,9 млн рублей, строительство спортивно-оздоровительного комплекса “Атлант” (Республика Алтай) — 367,6 млн рублей, спортивно- культурного центра (Республика Тыва) — 480 млн рублей», — говорится в записке.

Многофункциональный стадион «Нарт» на 8 тыс. 960 мест был построен в 1972 году. Строительство спортивно-оздоровительного комплекса «Атлант» начато в 2013 году, будут введены в строй крытая ледовая арена и универсальный игровой зал. Проектом спортивно-культурного центра в Тува предусмотрено строительство спортивно-зрелищной арены с трибунами на 7 тыс. мест.
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